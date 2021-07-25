東京奧運｜諶利軍峰迴路轉贏中國第6金　挺舉187公斤大逆轉封王

中國選手諶利軍贏得驚險！他在抓舉兩度失誤，排名更一度跌落第5位，有機會三甲不入，但最終在挺舉第二次試舉，成功舉起187公斤，一口氣超越前面的選手，以總成績332公斤，贏得男子舉重67公斤級冠軍。
在今（25日）晚舉行的男子舉重67公斤級，中國派出諶利軍出戰。他在抓舉第一次試舉145公斤成功領先。不過，諶利軍第二次試舉150公斤但失敗，暫時被其他選手超越。
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他在第3次試舉151公斤，亦都失敗。完成3輪抓舉後，兩次失誤的諶利軍謹以145公斤暫排第4位。來自哥倫比亞的莫斯基拉（Luis Javier Mosquera）以151公斤領先。
在挺舉，諶利軍第一次試舉175公斤成功，總成績320公斤，升上第3位，但之後莫斯基拉舉起175公斤，總成績以326公斤重返首位，諶利軍跌回第4位。其後，意大利選手贊尼（Mirko Zanni）舉起177公斤，累積總成績322公斤，升上前列，令到諶利軍跌落第5位。
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莫斯基拉第二次試舉180公斤失敗，但他在第三次試舉成功，將總成績優勢拉開到331公斤，領先第5位的諶利軍11公斤。第二次試舉，諶利軍背水一戰，成功舉起187公斤，後來居上，驚險地以332公斤贏得冠軍，以1公斤之差力壓莫斯基拉，為中國贏得今屆第6面金牌。暫時中國運動員出戰了3個舉重項目，3個皆能奪金而回。
【東京奧運中國金牌運動員（按圖放大）】
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同日，另一位中國代表李發彬勇奪東京奧運男子舉重61公斤級冠軍。（了解更多：李發彬舉重奪中國第5金 「金雞獨立」舉166公斤超嚇人）
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【19位上屆里約奧運金牌得主代表中國再戰東京奧運（按圖放大）】
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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）
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讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）
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