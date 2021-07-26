東京奧運︱日本妹妹西矢椛滑板萌爆奪金　兩個13歲女孩之間的對決

奧運首設的滑板賽事今天（26日）繼續，女子街式滑板賽盡是小妹妹的天下。一對13歲的女孩，一個來自巴西，一個來自日本，兩人由頭鬥到尾，得分勝過一眾大姐姐，結果日本的西矢椛奪得金牌，巴西的莉奧奪銀。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



日本「姜濤」堀米雄斗昨日驚喜奪得滑板第一金，今日輪到女子賽事上演。奧運街式滑板項目，分為兩部分，首先每名選手有兩次Run Attempt機會，需要自己提前根據比賽地形和道具，設計路線，在45秒內盡力一次過完成動作。評審根據動作的難度、流暢度和創意評分，最高為10分。

完成第一部分「Run」之後，第二部分「Trick」最佳絕技表現（Best Trick Attempt），選手從Ollie（豚跳）、Slide（以板與障礙物磨擦）及Grind（用滑板的輪卡在障礙物上）等動作比拼，每位選手有5次機會，同樣以10分為最高分。

西矢椛可愛現身滑板賽事。（楊宇翹攝）

兩部分加起來，即每名選手共有7次出場機會，當中會計算最高分的其中4次。年僅13歲的西矢椛與莉奧，以可愛笑容在街式滑板賽道飛翔，樣子看起來較實際年齡更小的西矢椛，以15.26分奪冠，力壓同齡對手莉奧。

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同樣13歲的巴西女孩莉奧得到一面銀牌。（楊宇翹攝）

莉奧以14.64分得到一面銀牌，賽後笑着走到西矢椛身邊握手，兩人惺惺相惜，萌爆全場。

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