張家朗奧運奪金｜張小倫的激動與感動　「見證他從未發育到摘金」

周一（26日）早上，東京奧運男子花劍個人賽，36歲的張小倫在個人首場奧運賽事，遭對手連取5分反勝，飲恨出局。
只是，他大概未有想過，僅僅12小時後，他竟比自己勝出比賽更興奮。
01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊
「好開心呀，我由細睇到佢大！」
張小倫在張家朗勝出四強後已不住大叫，決賽時他、蔡俊彥和將會出戰團體賽的吳諾弘，繼續在沒有觀眾的劍擊賽場充當啦啦隊，為家朗打氣，「雖然唔係我攞（獎牌），但現場見證住，都好似我自己攞咗咁喇⋯⋯」
花了人生近一半時間才能登上奧運劍道，張小倫當然知道要出戰奧運有多難；香港劍手近年在香港縱有佳績，但奧運獎牌在今日之前，好像仍是難以觸及，小倫感概地道：「（四強時）我跟康教練（鄭兆康）一起坐，（家朗勝出後）激動到喊，很感動，這是香港劍擊首面奧運獎牌，要拿到，真的好難好難。」
張小倫在香港劍擊隊歷經五、六代人，他回想入隊之初，絕非今日光景，「以前入隊時總被人看不起，而且整隊人一直只是一個一個，『散修修』⋯⋯」哪來像今天不單在東京有一整隊可靠的隊友、在香港的隊友，也如此肉緊地一起看比賽、打氣？
「大師兄」的激動，不僅是為了香港劍擊的成就、和令人喜出望外的傳承，更是為了張家朗本身，「十多年來，我睇住佢哋成長，由未發育到依家去到呢個成績，一直親眼見證住⋯⋯我一直陪住佢哋長大。」
更令大家感情突飛猛進的，是疫情下體院「封院」時，「我們一起匿在體院一年多，你對我、我對你，這一年多，大家沒有缺席過任何一課練習，每次練習，大家都好想要，我們現在非常團結，疫情之下，我們練習很有火！」
在如此激昂的當下，香港男子花劍的奧運路並未在張家朗的金牌結束，他們將在8月1日出戰男子花劍團體賽，早於奧運前會見傳媒時，他們已訂下「團體賽獎牌」的目標；港隊周二（27日）亦會出戰女子重劍團體賽。
家朗的金牌，無論能否令香港劍擊隊在今屆奧運再有驚喜，都已創出了香港史上歷史一章。