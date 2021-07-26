東京奧運直擊｜窮追半生踏上五環劍道　張小倫：劍擊從未放棄我

勝利的一劍，終究沒有來。連追5分逆轉勝的對手仰天長嘯，張小倫轉身、脫下面罩，落寞地走向劍道暗處的一角。

為了踏上這條印着五環標記的劍道，他花了三分之一的人生去追。

「每次想放棄時，劍擊都沒有放棄我。」就是這樣，經歷了五、六代隊友，他還是留下來；即使輸了，終究對得起自己。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦日本直擊



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今天是36歲的張小倫人生第一場奧運會比賽，男子花劍64強，對手是德國的辛尼達（Andre Sanita）。12：8、14：10⋯⋯他曾有大好機會，去勝出第一場奧運比賽，但最後還是輸了。

今天這一戰，他以「混亂」形容。賽前，大會沒有替他黏好頭罩內的無線感應器，遮住他的視線，他蹲在劍道旁整理很久；比賽期間斷劍3次；然後到後段一次埋身肉搏又被撞到氣門，一度頭暈窒息。

東京奧運．劍擊｜36歲張小倫奧運初登場 首圈憾負德國選手出局

張小倫與對手相撞，一度頭暈窒息。（高詩琦攝）

張小倫與對手埋身肉搏被撞到氣門（按圖放大）

「我一直很享受在大型賽事上，發揮自己的劍擊水準。」這一點絕對看得出來，每一劍得分、每一次握拳怒吼，張小倫都在迸發光芒，這舞台是他苦苦追了三分一人生的夢想，他才不要白過任何一秒。「小時候接觸運動，一直很渴望來到這五環的舞台，自己用了三分一年齡去追這夢想⋯⋯」人人叫他「大師兄」，但只有他才懂這三個字背後的沉重和寂寞，昔日的隊友，「走吓一個、走吓又一個」，不經不覺已有五、六代人，「得返我一個，覺得好寂寞，始終跟（張）家朗、Ryan（蔡俊彥）他們（年紀）也相差了差不多12年。」

張小倫花了遠超三分一人生，終於踏上奧運舞台。（高詩琦攝）

其實張小倫要追奧運夢，大概遠超三分一人生，2005年加入香港劍擊隊的他，至今已奮鬥16年。但奧運一直是觸不到的，2012年因椎間盤傷患無緣去倫敦、2016年只得張家朗去到里約熱內盧，堅持留下，全因他自覺打過所有運動會和錦標賽，卻獨欠奧運會這個永遠獨一無二的舞台。這大概，也是命運，「但我每次差不多放棄，劍擊也沒放棄我，每次我想放棄，它都給我成績」，張小倫說。

事實上，2016年去不到里約奧運，他本已萌生退意，偏偏同一年竟又讓他站上了亞洲錦標賽頒獎台最高一級。他，還能打。2019年第一個奧運積分賽（世界盃聖彼德保站），香港隊殺入團體決賽，奧運會一直在向他招手、叫他咬牙再堅持。

於是，2021年7月26日，他在幕張展覽館，站上了這條印有五環圖案的劍道。

張小倫首登奧運舞台，可惜首圈憾負出局。（高詩琦攝）

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今天是可惜了，但張小倫還是看到希望，「跟32強水平的劍手打，我不是輸1：15、2：15⋯⋯我仲有團體賽，會在團體賽拼盡最後一口氣。我不會因為輸了場比賽而去失落，去不開心，這是很短暫的事，打完後我跟自己說，這只是一個短時間，很快我就能調整心態，過幾天團體賽再站上劍道是，就會換成另一個人，準備好啲器材準備好一切，準備好比賽。」

「即使完了奧運，我還有全運會，比賽不會停止。」口罩之下的成熟臉龐，汗水汨汨而流，眼裏卻是奮鬥16載煉成的不屈，「我仲未死心，我仲可以打。」

「我仲未死心，我仲可以打」，張小倫的劍擊人生還未完結。（高詩琦攝）

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