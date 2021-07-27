東京奧運｜單車鐵娘子狂賀奪冠慘中伏　圓金牌夢尚有最後機會

日前女子公路單車賽，荷蘭代表雲露頓衝過終點。展開雙臂，在今屆罕見有觀眾的場地裏接受歡呼。過了不久，才得悉殘酷現實。

冠軍率先衝線，收盡鎂光燈與視線。亞軍輸條街還是爭條頸，難逃「視線受阻」。因為奧運跟職業賽規例不同，雲露頓連遇上奇襲都不知道，得悉自己只是亞軍，還要去找誰是冠軍。

賽得完好過中途退出，小碰撞好過大意外。知道雲路頓兩屆奧運經歷，美麗誤會不過小菜一碟，最重要仍然有機會，獎牌過幾天或許變成金色。



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公路單車的場面好不熱鬧，成為今屆奧運一道奇景，多得賽事在靜岡縣富士山下的上山路段舉行。這裏跟舉行足球的宮城縣，是全國兩個容許觀眾進場的縣之一。38歲的雲路頓（Annemiek van Vleuten）踩完137公里賽事，把對手甩開，在觀眾歡呼中衝過富士國際賽車場的終點。

雲路頓衝線，yeah！（Getty Images）

高舉雙臂是車手招牌慶祝動作，她以為贏了，原來輸了，不知道奪金的奧地利「數學家」車手姬辛賀法（Anna Kiesenhofer）「一早走咗去」。

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姬辛賀化，又yeah，邊個先係冠軍？（Getty Images）

奧運的難度 考起一眾「Pro」

奧運跟職業賽不同，車手不能使用無線電，車隊主要只做補給和支援。姬辛賀法一開賽跟數名車手突圍，形成領先集團，然後逐個乏力，餘下41公里之際甩開最後兩名「同事」，帶返終點。「不合常理」的戰術，職業車手雲路頓渾沒察覺，按常見戰術突圍，單騎搶出。她真的以為一圓金牌夢，5年前噩夢終於大團圓結局。

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慶祝自己奪金，踏上頒獎台變銀，落差都要調整一下。（Getty Images）

里約奧運金牌在望 11公里處絕望

荷蘭是近屆奧運此項的奪金大熱，該國車手近兩屆均奪金，均非雲露頓。2012年倫敦奧運排14，16年里約奧運已是熱門車手，一切更按照劇本進行。雲露頓在後段領先30秒之際，剛過最後11公里處一個落山彎位，單車突然失靈，高速剷上路旁。雲路頓的單車向前仆，她頭落地，攔腰撞向石壆後倒地不起。

腦震盪加骨裂 10天搞得掂

重傷倒地，當時33歲的雲路頓無法繼續，金牌任務靠隊友雲達貝根（Anna van der Breggen）完成。該國車總公布雲路頓雖有知覺，但傷勢嚴重，「嚴重腦震盪，脊椎三處骨裂」，留院深切治療部。雲達貝根賽後更指「場面好差，我以為佢死咗」，雲路頓卻在10天後重上單車，一個月後已在職業賽贏出分站冠軍。

炒車重傷過幾天，可見皮外傷，但毀容又如何，無阻「單車鐵娘子」決心。（twitter@AvVleuten）

單車手鬥志強勁，擦損撞瘀乃家常便飯。雲路頓失落里約奧運後，數年間不斷勝出職業賽事，公路與個人計時世界賽冠軍的「彩虹戰衣」也穿過好幾次，難怪今回奧運份屬大熱。雲路頓賽前回憶上屆奧運，「我從沒想到自己是爬山專家，記住那個彎，我犯錯而上了一課，啟發了我，才有今天」。

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雲路頓（左）說銀牌也很滿意，心裏當然不是這回事。（Getty Images）

「最強車手就是你」 結果不是

雲路頓在周日（25日）的賽事中曾經炒車，幸而是小意外，能夠繼續並從主車群帶出，最後放離對手。「單車鐵娘子」以為金牌終可帶回家，對手也這麼想。英國車手狄能（Elizabeth DEIGNAN）以11名衝線後受訪：「最強車手得勝，雲路頓就是最強。」豈料姬辛賀法早早「走甩」，慶祝金牌。雲賀頓也舉手慶祝，興奮過後方知要折半：「我衝線時以為自己贏了。重要賽事沒有無線電，我跟兩名隊友還不知誰贏了。」這兩名隊友除了上屆冠軍雲達貝根，還有前屆倫敦奧運冠軍禾斯（Marianne Vos）。

奧運單車讓觀眾進場，在疫情下如此人頭湧湧，堪稱奇景。（Getty Images）

「我當然很失望，但得到獎牌，為此驕傲，因為我還未有一塊」，雲路頓賽後說銀牌一樣發光，「雖然結果不如我預期，但我認為自己賽得不錯」。公路賽中伏，圓滿金牌夢的機會尚有一次。這位兩屆個人計時賽世界冠軍，將在明早（28日）女子個人計時賽「跟自己比拼」，至少這一次不怕再有揚長而去的伏兵。

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