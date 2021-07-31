東京奧運・陳晞文｜當脾臟是一念之間的取捨　堅持者能在風浪戰鬥

有理由相信，陳晞文是「瘋」的。

說的這種「瘋」，是她對風帆的執念。

名為陳晞文式的瘋狂，「一條斷裂肋骨將脾臟分成三截」，原來這只是她9年前奧運奮鬥史的序幕。



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堅持有標準嗎？衡量一個人是否夠堅持，答案可能是「相對嘅啫」。假如以時間來作刻量單位，堅持16年終當上奧運選手的張小倫是很堅持；以血淚交織來說，單車隊也是相當堅持；以「玩命」來秤的話，那陳晞文該是極度堅持。

她在命懸一線時，總是先想到風帆。

名為陳晞文式的瘋狂，是她對滑浪風帆的執着。（余俊亮攝）

陳晞文上一次出戰奧運，已是2012 年的倫敦奧運。那年，她 21 歲。人生首個奧運，未出賽已幾乎賠上性命。而她，把一次意外轉化成了可以「講一世」的英勇事跡。

故事，要由這裏說起。

第一章：從此缺了整個脾臟

時間回轉到9年前，她在當地進行賽前集訓，於海中心突然被一架帆船撞至墮海。墮海那一刻，她無法呼吸，後來被救起送到醫院，全程清醒，卻動不了。她記得在垂危之間，只想到兩件事，「第一是我要活下來，第二是好想念滑浪風帆。」

2012年倫敦奧運，陳晞文在手術後不足兩個月出戰賽事。（Getty Images）

那次意外，她斷了8至12號肋骨，不知道肋骨的號碼即是哪幾條，只知道「斷了5條肋骨」這件事，相當恐怖。

因其中一條斷裂肋骨將脾臟分成三截，「要切」，因着專業的判斷，還未來得及思考人生，身體從此缺了整個脾臟。

她的脾臟原來可以只切除一半的，但醫生說，如此一來，康復會較慢。距離倫敦奧運開幕不到8星期。陳晞文決定索性整個切除。

陳晞文把一次意外轉化成了可以「講一世」的英勇事跡。（資料圖片／余俊亮攝）

她憶述道：「手術那天，醫生替我局部麻醉後，我見到很多格仔同星星，畫面都是白色，以為死了，不停大叫『我好驚』。」手術後一段時間，她每次去廁所都要媽媽陪伴在側，幫她拿着樽子，那樽子有一條喉管接駁她的身體，讓內臟排出的血流到樽內。

21歲，少了一個脾臟，「心肝脾肺腎」，依邏輯推論，連得埋來講也該是重要的吧。她願意為了奧運而從此五缺一。

奧運對陳晞文的意義大得，切除整個脾臟也願意。（資料圖片）

也許意志真的太強大， 手術後她奇跡地極速康復，由無法走路到行動自如，兩個月不夠，她竟能趕及出戰奧運。開刀的傷口即使癒合了，不怕嗎？她怕的，甚至現在還有陰影，但信念可戰勝一切，她要去人生首個奧運，而且要入前10。

你知道風帆是怎樣前行嗎？靠着身體前後擺動搖帆。而她就在一連6日、多達10餘場賽事中，帶着一條15厘米的傷疤在風浪中爭取最佳名次。

最終，她以第12名完成。

第12名，她說她不甘心，然後決意用4年全職訓練去衝下一屆的里約奧運。

不甘、悔恨，是最強的推動力。（Getty Images）

第二章：喜歡＝討厭

心有不甘是最強的動力，然而在「刧後重生」出戰倫奧後，4年後她卻被後浪蓋過，無緣里約奧運。當時她已是「2014年亞運金牌得主」，卻在選拔賽把資格拱手相讓予當時隊友盧善琳。

「可能那時我過份自信而鬆懈，相反別人不停進步。」那次錯失奧運資格，腦海裏不停與退役的雜念周旋。「生涯中最難過就是輸了里約奧運資格那一次，真的很想放棄。」

放棄，與堅持是成正比的，有多想放棄，就要以多大的意志抗衡。問她最堅持的事是什麼，以為會是倫敦奧運，她卻說是這一次落選。

她幾乎一蹶不振。

因失落里約奧運資格，陳晞文幾乎一蹶不振，開始逃避和厭惡風帆。（Getty Images）

她找過中學老師傾訴，讀書好抑或繼續當全職運動員？而在猶豫不決的時候，她決定去旅行散心。她先後與母親和朋友到台灣澎湖，那裏是滑浪風帆的勝地。「兩次去到都唔開心。」然而在旅程的最後一天，她忍不住踏上滑浪板，搖着帆，心情變得輕快起來。「我找回初心。」她說。發現無論多不喜歡當下狀態的自己，她是真正熱愛滑浪風帆。

因為喜歡和討厭，其實是「同義詞」。

喜歡得，有一次她在英國踩單車時「炒車」，因為不想弄傷手掌，她落地時以手背支撐而鮮血直流。「比賽時要持帆，所以寧願用手背支撐。」

好癲，也好「堅」。摔倒僅是秒速之間的事，她的正常反應着實反常得很。

所以，她還是堅持下來了。

陳晞文感謝自己沒有放棄 肩負風帆隊榮耀征奧

9年後，陳晞文終於再踏上奧運賽場。（Getty Images）

第三章 「陳晞文！你想我點呀？」

8＋1年後，她第二次征戰奧運。9年間，最深刻一仗是去年澳洲索倫托世錦賽，她在獎牌賽以第一名衝線，總成績排第10名，勝出隊內的奧運遴選。

第一名，好開心，她滿心歡喜搖帆回岸，人仍在海上，已聽見遠處傳來熟悉的責罵聲：「陳晞文！你想我點呀？」是教練陳敬然。

「死啦，他好似還不滿意，但我覺得自己做得幾好。」當時她心想，終於可以去到奧運了，喜悅大於一切，卻被淋了一盆冷水。「但教練對我期望原來更高，感受好大，他覺得我可以做得更好，即我還要更加努力。」

第一名衝線不代表最好，在教練鞭策下，陳晞文要更好。（資料圖片／余俊亮攝）

出發前會見傳媒那天，她說疫情下雖不能出國寓賽於操，仍能與教練陳敬然較勁。「他會出海同我比賽，好確實Show到我看有什麼不足，有時我都會跟他『拗』，但有些東西即使他退役10年都做得好過我，我真的『冇聲出』。」

9年，陳晞文說能再取得奧運資格，已足以證明多年的堅持都是值得，沒什麼需要再證明給人看，差最後一步，就是去到奧運比賽時怎向自己做返個交代。「除了自己，還有教練，因為我們都好努力。」

她感慨地說特別向教練交代，「屋企有大有細，他連細女出世都不在香港。他花很多心機令每一個運動員進步。」

以往她的故事離不開那個已不存在的脾臟，現在，教練是她生涯的一大部分、重要的存在。

相隔一屆，她來到最後的戰場。（陳晞文Instagram）

時間的修煉下她早已去蕪存菁，她唯一擔心的，是再受傷，無法以最佳的狀態應戰。

「提醒自己最緊要身體健康，9年前6月2日出意外受傷，6月2日那天突然醒起都有少少陰影，過了那一日，都要Keep住健康直到去到奧運航線上。」這個盛夏，她終於在日本江之島揚帆。在奧運的最終章，她再以陳晞文式的瘋狂躋身女子RS:X前8，打入了獎牌戰。

她在6場賽事後由總排名12名升上第8，後來在第8場愈戰愈勇，甫開賽便想爭做第一個「彈」出來，旁述說：「陳晞文好勇呀，Good Start！」

這就是陳晞文；敢搏、瘋狂。跌過痛過迷失過，堅持者便能在風浪中戰鬥。