東京奧運｜撐竿跳兩選手確診退賽　21歲瑞典新星奪金無阻力

東京奧運男子撐竿跳在周六（31日）登場，美國奧委會今日證實，兩屆撐竿跳世錦賽金牌得主肯德里克斯（Sam Kendricks）確診新冠肺炎，無奈退出東京奧運。

阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）亦在社交媒體證實，檢測結果呈陽性而退賽。



肯德里克斯在周二已抵達日本備戰，他與世界紀錄保持者、瑞典21歲撐竿跳超級新星杜普蘭迪斯（Armand Duplantis）之間的較勁，原是田徑賽事的焦點。

據《路透社》報道，該美國「鳥人」確診後已被轉移到酒店進行隔離，澳洲63名運動員一度需留在自己房間，他們在呈陰性的檢測結果出爐後，於今日稍後時間恢復正常活動。

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肯德里克斯是美國隊的奪牌大熱。（Getty Images）

沒有症狀 狀態生涯最佳

肯德里克斯的父親兼教練在Instagram透露：「今天，在東京被官方告知Sam的檢測報告結果呈陽性，因此他不會參賽，他現時一切安好並無任何症狀。」而該選手的經理人亦強調肯德里克斯的狀態是「生涯中最好（Best shape of his life）」。

肯德里克斯是去屆里約奧運銅牌，無奈未能在5年後再與強手爭奪王者之位。（Getty Images）

28歲的肯德里克斯是今屆奪金大熱之一，他曾在2016年里約奧運上獲得銅牌，其後在2017年和2019年贏得世錦賽冠軍。

而另一大熱門、法國的Renaud Lavillenie曾在倫敦奧運摘金、里約奧運鍍銀，被視為法國今屆奪牌希望。然而今年34歲的他在7月初的比賽熱身時，不慎扭傷腳踝，或未能以最佳狀態應戰。

前世界紀錄保持者、法國選手Renaud Lavillenie在7月初不慎扭傷腳踝。（Getty Images）

21歲瑞典新星奪金大熱

缺少兩名勁敵，狀態大勇的杜普蘭迪斯大有機會達成奧運金牌夢想，這名擁有室內和室外兩項世界撐竿跳紀錄的瑞典好手，認為挑戰紀錄是其次，目標是奪牌：「獲勝是唯一目標，在奧運我想做一些非常傳奇的事，但這是我的第一場（奧運）比賽，我只想贏。」

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杜普蘭蒂斯曾在8日內兩破世界紀錄。（GettyImages）

年僅21歲的Mondo潛力無限，有力在個人第一屆奧運奪牌而回。（GettyImages）

Mondo Duplantis IG Followers直逼25萬：

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