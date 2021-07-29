東京奧運︱戰鬥民族的堅韌與不屈　柔道少女被絞暈後負傷摘銅

戰鬥民族果然與眾不同。

右眼腫如雞蛋、包紮後視線受阻、一度被對手絞暈......代表俄羅斯奧委會的泰馬索娃（Madina Taimazova）仍堅持拚到最後，結果於東京奧運女子70公斤級柔道比賽奪銅而回。



緊貼2020東京奧運 每日賽程即時更新

泰馬索娃於半準決賽淘汰希臘對手時已撞傷右眼，但她只貼上兩塊膠布便再踏戰場；4強面對最終金牌得主、日本好手新井千鶴，負傷下仍能堅持超過15分鐘，令對方陷入苦戰。

泰馬索娃半準決賽時已撞腫右眼，但她仍堅持作賽。（美聯社）

兩人不斷嘗試將敵人摔倒，新井千鶴結果要「用大技」，把握機會使出「送襟絞」——從後利用交叉手抓衣領的方法，控制敵人頸部。

結果泰馬索娃被絞暈，現場救護人員隨即上前為她治理，幸她很快已醒過來，並在攙扶下離場。

泰馬索娃被日本對手使出送襟絞至暈倒。（美聯社）

↓↓↓慎入！俄羅斯女柔道運動員被絞至暈倒↓↓↓

+ 4

銅牌賽在約1小時後就舉行，泰馬索娃才剛回過氣，又發現右眼愈腫愈脹，大得像隻雞蛋一樣。可是即使包紮後視線受阻，她仍鼓起勇氣、鬥到最後一刻；終順利擊敗克羅地亞選手，獲得銅牌。

泰馬索娃於視線受阻下取得銅牌得的勝利。（Getty Images）

這位女勇士原來出身於摔角世家，爸爸是摔角教練，叔叔就曾代表烏茲別克於奧運贏得1金1銀。她原先也曾受摔角訓練，但這運動始終偏重男生，爸爸認為她繼續下去沒有前景。

「我不會放棄運動的。」

在爸爸介紹下，泰馬索娃在11歲終轉玩柔道。

「我不能說一試就愛上，但自從第一次勝出後，我感覺到自己會留在柔道世界一段長時間。」

泰馬索娃摘銅後十分激動，跟教練相擁。（美聯社）

她的目標一直是奧運金牌，但落敗後仍天真地說：「我想要金牌，但拿到了銅牌，也算是一個很好的結果。」

她會繼續戰鬥下去，永不放棄，只因相信一句哲理：「體育，就是要付出所有。」

同場加映：史上最美柔道女神 睇得又打得烏克蘭美少女曾全年不敗

【健康又性感的烏克蘭柔道女神比露迪】

+ 5

同場加映：中華台北男神楊勇緯一夜爆紅 真性情打動日本人

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）