東京奧運｜黃曉明見證運動員表妹奧運奪金　「終究是我高攀了」

黃曉明在微博上載他用手機觀看奧運乒乓球直播的照片，並留言：「陳夢的表哥在家準備接風菜中。」剛剛在東京奧運乒乓球女單決賽中，以4：2擊敗孫穎莎的陳夢，是藝人黃曉明的表妹。兩人的親戚關係其實不是秘密，兩人之前都曾經在微博上互動。



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【黃曉明看奧運直播支持表妹陳夢】

據指，陳夢跟黃曉明一直保持聯繫，關係良好，黃曉明曾多次在微博祝賀陳夢奪冠。陳夢也曾表示，自己偶像是張繼科及黃曉明，更立志名氣要超過黃曉明，皆因每次都只能被稱作「黃曉明表妹」，心裡並不太舒服。

「我在一些比賽中有好表現，但每次都只會說我是黃曉明表妹。後來我慢慢取得一些冠軍後，這樣說的人就少了，提到我時會說是陳夢。」

陳夢今晚贏得奧運金牌，她賽後透露，表哥黃曉明賽前曾鼓勵她：「哥哥賽前給我發過資訊，他說在拍戲現場也會關注我的比賽，給我加油。我覺得，回去聚聚吧。」

一直以來，活躍於娛樂圈的黃曉明名氣都大於表妹陳夢，但如今27歲的陳夢一躍成為奧運金牌，變成家傳戶曉的奧運明星，至少在這一日，陳夢終於比起黃曉明更受大眾關注。難怪有網民在黃曉明的微博留言「哈哈哈哈你怎麼蹭表妹的熱度」，而黃曉明亦大方回應網民：「終究是我高攀了。」

陳夢乒乓女單決賽挫隊友 中國一日三金兼鎖定明日兩金

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