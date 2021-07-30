東京奧運．游泳｜何詩蓓4日4破亞洲紀錄　香港飛魚與世績的距離

「香港女飛魚」何詩蓓在今屆奧運會連下兩城，勇奪100米及200米自由泳銀牌，創下歷史，更證明自己是世界級泳手。

何詩蓓分別在「100自」及「200自」游出52.27秒及1分53.92秒，累積4度打破亞洲紀錄後，究竟這名土生土長的飛魚有朝一日能否打破世界紀錄？



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東京奧運成為何詩蓓的奪牌之旅，周三（28日）在女子200米自由泳奪得銀牌，拿下香港游泳史上第一面奧運獎牌。48小時後，何詩蓓再度出擊，贏得女子100米自由泳的銀牌，香港區旗再在游泳場館內飄揚，這名女飛魚一再刷新香港歷史。

三日摘兩銀關鍵在心態 「無壓力，好好享受」

何詩蓓奧運添銀 三破亞洲紀錄 香港史上首人奪兩牌

何詩蓓個人再添獎牌，成為香港首名運動員獨攬兩牌。（高詩琦攝）

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不論100米或200米自由泳，何詩蓓今屆合共4度改寫亞洲紀錄，戰畢100自後出席賽後記者會時，被問及會否以打破世界紀錄為目標，詩蓓坦言需要從長計議，在奧運再作決定。

香港泳手有望打破世績，看似是天方夜譚，如今卻有機會實現，究竟何詩蓓與世界紀錄相距多遠？

100米自方面，何詩蓓游出52.27秒，亦是個人最佳並再度刷新亞洲紀錄，距離絲祖唐在4年前創下的51.71秒，仍然距離超過半秒。縱然如此，詩蓓今次游出的時間，世界上現役僅5人比她更快。值得一提的是，奪金的艾馬麥姬昂（Emma McKeon）游出史上第二快的51.96秒，第2名女泳手游出52秒內的時間完賽。

詩蓓在200自決賽游出1分53.92秒，距離名將柏歷堅妮（Federica Pellegrini）2009年創出的世界紀錄慢約1秒，現役泳手中只得4人曾造出快過何詩蓓的時間。根據時間，已證明她已是世界頂級的泳手之一。

世界級時間管理 自律刻苦堅持成就港產世界飛魚

何詩蓓游出52.27秒，3度刷新亞洲紀錄。（高詩琦攝）

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何詩蓓與世界紀錄的距離，分別是半秒及1秒，破世界紀錄看來仍有一段路。「打破PB」，對何詩蓓而言是等閒事，若果翻查她的紀錄，不禁感歎「佢真係好勁」。

何詩蓓在今年3月的奧運選拔賽中，100米自由泳游出53.34秒，在6月的香港長池游泳計時賽再改善時間做出52.92秒，及後在東京奧運3日3度推前紀錄，一下子推前至52.27秒，短短4個月游快超過1秒。

這名香港女飛魚在200米自由泳的進步幅度更加誇張，奧運選拔賽時游出1分55.81秒，約一個月後再推前近1秒至1分54.89秒，在東京奧運做出的成績亦不用多談，4個月改善近兩秒。

何詩蓓在記者會直言自己仍未到達巔峰，難道香港泳手破世界紀錄真的不是夢？

何詩蓓，展現世界級質素。（楊宇翹攝）

重溫：何詩蓓200米自由泳決賽，勇奪銀牌：

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