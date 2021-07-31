東京奧運︱韓國網民瘋狂批鬥新箭后　短髮惹眾怒被要求取消金牌

韓國射箭選手安山在今屆奧運光芒四射，連奪3面金牌，可是韓國人卻因為一個匪夷所思的原因，受到當地網民瘋狂網絡欺凌。

這位每發均命中箭靶紅心的20歲新一代箭后，不止得不到應有掌聲，更一箭射穿韓國人的醜陋黑暗面。為什麼？



就是因為她的一頭短髮。

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安山的髮型，在韓國網上討論區被質疑是否支持女性主義，隨即被起底翻出她昔日在社交網站上載的帖文，認定她使用「厭男用語」。一班反女性主義者湧到安山的Instagram要求她道歉，甚至取消她的金牌資格。

安山以一頭短髮，惹來韓國網民起底和聲討。（Getty Images）

那些所謂「厭男用語」，只是普通的網路用語，而且安山發文時內容也跟女性主義無關，純粹是相關字眼曾被用在網上厭男留言之中．安山因此而受盡網上欺凌，實在相當無辜。

安山在IG限時動態公開怒罵她的訊息，以一句：「自己是那樣，才會看什麼都是那樣」還擊批評，並表示，「無法再看私訊了，抱歉」。

▼射箭場外的韓國箭后安山 ▼

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安山百發百中，箭枝全部命中紅心。（路透社）

▼韓國箭神安山 ▼

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究竟一頭短髮為何會在韓國引起軒然大波，外人可能難以理解。韓國傳統上為父權國家，一切以男性為主導的風氣已隨年月大有改善，惟部分人骨子裏仍認為女性仍留長頭髮、不應戴眼鏡，不接受女性作中性打扮，並大肆批評女性主義者，甚至動輒以此為罪名，發動網上批鬥。

安山和她的教練均拒絕回應今次被網民欺凌一事，《法新社》和《路透社》等外媒也注意到安山受針對，並同以「網路欺凌」形容今次事件。

韓國藝人具善惠在IG連環發文，支持安山和批評對女性主義持負面態度的人。（具善惠IG）

安山年紀輕輕但箭法如神，她先後在今屆奧運在個人、女子團體和男女混合射箭賽事奪得3面金牌，是射箭場上最耀眼的一顆明星。

不少韓國政客和名人均上載自己的短髮照片，發文支持安山，其中藝人具善惠更連環發出三個帖文，支持安山蓄短髮之餘，詳細解釋女性主義為何，認為公眾不應加以仇視。另外亦有人留言促請韓國射箭協會「好好保護安山」，讓她免受網絡欺凌。

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