東京奧運直擊｜怎樣才可以在奧運拍照？　被偷相真的很不開心呢

今屆奧運，香港運動員成績突出，14天的奧運會完成了一半，港隊已獲一金二銀。奧運會成為熱潮，運動員人氣急增，到底人人都Like & Share的奧運照片，是從哪裏來的？

01體育記者高詩琦、楊宇翹現場直擊



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因着伍家朗未能進入16強，周四（29日）晚上，我們的行程突然沒了。今屆奧運因防疫關係，記者不可隨意採訪，必需在前一天下午4時前申請翌日想採訪的賽事，靜候是否獲批，所以家朗在小組賽落敗一刻，我們已無法再註冊即日其他賽事。行家四散，有些決定留在羽毛球場看晚上的比賽，筆者則回到主傳媒中心（MPC）整理照片和稿件。

這是游泳館的內場拍攝位置，容易拍攝泳手上水後的表情。（高詩琦攝）

今屆奧運在香港的關注度相當驚人，整個Facebook和instagram滿滿的奧運消息，大量平日不太分享體育消息的媒體、專頁和KOL等也加入行列。社交媒體散播速度快，香港運動員獲得如此廣泛的關注、甚至擁有這麼高商業價值，當然是喜訊。不過，不時有同在東京的行家吐苦水說作品被盗用，例如有男士潮流生活平台直接將有機構水印的照片發布，還賺得很多回應，最後行家工作的媒體在照片上打上更顯眼的水印，犧牲可觀性，卻是逼不得以。

作為「普通攝影師」，要向大會領取一件卡其色攝影背心，拍照時必需穿着；前方穿藍色背心的就是「POOL攝影師」，這位G字頭號碼的應是Getty Images攝影師。（高詩琦攝）

在未獲允許下，利用別人的作品或是運動員的名氣去提升自己的品牌價值或是人氣，先不說法律問題，也難免令人難受。其實，若未能派員親身拍攝賽事，最好的做法就是購買通訊社的照片，當然大多只能用作出版用途，商業用途則要視乎合約內容了。以東京奧運指定攝影代理Getty Images為例，一張適合網上出版的小型照片約700至800港元，以今屆奧運的人氣帶來的效益，也許不算是十分高的成本。

說到這裏，不是要吐什麼苦水，照片被盗用也只能嘗試按程序處理。但也想分享一下，為何記者被「偷相」、尤其奧運賽事的照片，會特別不快，主因是這機會真的真的很難得，不說今屆因防疫而來的一大堆規例。

到底如何才能在奧運會拍照？基本上，也是按體育賽事的「國際採訪慣例」去做。

第一步：獲得採訪資格

全世界稍有規模的體育賽事，包括香港超級足球聯賽，採訪證都必需事先向賽會申請；奧運會則因求過於供而採取「配額制」，每個國家或地區的奧委會，都會獲發一定數量的（文字或攝影）採訪證，數目由國際奧委會決定，全球總數為6000張。

今屆奧運，香港獲得14張採訪證名額（電視台和轉播商不計算在內），包括6張攝影證（EP）及8張文字記者證（E），由12間獲港協暨奧委會認可的媒體瓜分，港協早在2019年抽籤，定出12間媒體的選證順序，各媒體再即場按排序選擇心儀證件類別。當首輪12間媒體都選擇一次後，由於共有14張證，多於媒體數目，意味順序較前的媒體可在第二輪選擇中，獲得多於一張採訪證。不過由於奧運延期，不少機構的安排都出現變數，有機構放棄證件，令其他本來僅得一張證而順序較前的機構，也可獲兩張證件。

游泳館（東京游泳中心）設有多個攝影位置，這是其中一個「普通」位置，個人感覺這是其中一個不錯的拍攝點。（高詩琦攝）

第二步：能否拍照還要看證件類別？

顧名思義，文字記者證（E）就是只能進行文字記者的工作，包括在比賽會場的傳媒席觀看、報道賽事，以及到混合採訪區訪問運動員。攝影證（EP）則相反，不能進入混合採訪區做訪問，但可以在場地的攝影位置（Photo Position）拍攝賽事，但僅限硬照，絕不能拍攝影片。「拍片」是大型比賽的禁忌，基本上除了直播製作商，無人可拍攝任何比賽片段。

要注意的是，EP證只是攝影證的其中一種，「攝影證」有很多類別：

Pool攝影師：可說是「特權階級」，穿藍色攝影背心，能隨時在「FOP」（Field of Play，內場區）等最佳位置拍攝。Pool有4類，先是「國際奧委會指定攝影團」，即「4大通訊社」，包括美聯社、法新社、路透社和新華社；第二類是「日本奧委會攝影機構」，即是共同社；第三類是奧運各項目的國際協會（IF）；最後一類是國際奧委會官方攝影代理，即Getty Images。

除了以上機構外，其他都是穿卡其色攝影背心的「標準攝影師」，種類繁多：

EP：國際或地區新聞社、日報、體育報、雜誌或網站的攝影師

EPs：跟EP一樣，但是專責一個項目的攝影師

EPx：東京都以外，協辦城市媒體的攝影師

普通拍攝位置有時會有點障礙物，例如這裏有個玻璃圍欄，照片上也出現了黑影。下方的鏡頭屬於內場區的攝影師，可以見到能輕鬆拍到選手大頭。（高詩琦攝）

第三步：有證也不是萬能

但有了證件，不等於可以隨意在奧運拍攝比賽。

首先，今屆奧運由於防疫考慮，每場賽事的採訪名額都較原定削減一半，所有記者和攝影師都必需在賽前一天的下午4時前，登入特定系統申請採訪資格，不一定獲批。通常攝影名額較少，申請被拒的機會也較高。

即使申請獲批，要佔得好位置拍攝，不是單單早到就行，在一些限制較多或較受歡迎的賽事，需要預早去領取能進入FOP的證件，才能在最佳位置拍攝。

而且不是所有賽事都能隨意申請。有些HDE（High Demand Events，高需求賽事），包括游泳、田徑、網球和體操的決賽，都要另外領取門票入場，其一是透過地區奧委會領取，但這幾天的經驗是必定不夠分；其二是比賽當日一大早回到主傳媒中心碰運氣，何詩蓓的兩場游泳決賽，也需要領取這些HDE門票。

要拍攝高需求賽事，必需提早領取門票，這兩張都是游泳的傳媒票。左邊是一張能進入內場區（FOP）拍攝的門票，右邊則只能去Photo Stand（高層拍攝區）的G區。（高詩琦攝）

必要之惡？香港體記模糊了「文記」和「攝記」

麻煩歸麻煩，但以上提及的規矩在體育大賽非常普遍，例如文字記者和攝影記者職能不重疊，是非常基本的安排。

這又引伸出香港一個現象了。在大部份國家，體育記者是一門專業，許多記者都只會跟進一個項目，若以足球或籃球為例，很多時一個記者只會跟進一支球隊，甚至一個機構有兩名記者跟進一支球隊。體育攝影師也是另一門專業，好些攝影師更只會拍攝一個項目，一級方程式賽車攝影師Darren Heath便專門拍攝F1超過30年。香港恰恰相反，大部份體育記者都必需「文攝合一」，即包辦攝影和文字採訪，很多時更要拍攝影片，甚至剪接、簡單設計等；加上香港過往在奧運的參賽人數不多，一間機構多數只得一張證件，即使抽得攝影證，也只能讓一位能包辦攝影和稿件的記者採用。以體育在本地傳媒的地位和價值，這是難以改變的現況。有關體育的價值是另一個很大的話題，在此不再多談了。

在奧運工作期間，不難見到別國攝影記者的專業和專注，毋須在拍照同時，想方設法用最快速度跑回傳媒中心放低攝影器材、再跑到採訪區做訪問。當然，包辦攝影和稿件其實很有趣，能親身在奧運會拍攝、訪問自家運動員，每每感動也榮幸，但心底裏也會期望，由今屆奧運開始，香港的體育產業更發達、更多運動員受「明星級」關注和擁有自己的價值、體育從業員能憑「體育專業」糊口、然後未來香港媒體獲得更多採訪證，讓「文字」和「攝影」各自都做到最好。