東京奧運︱祖高域連失男單混雙兩面銅牌　「已出盡力為國家爭光」

網球世界「一哥」祖高域（Novak Djokovic）「衰開有條路」，於奧運男單銅牌戰飲恨而回；嬲到掟拍的他及後再棄戰混雙銅牌戰。



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世界排名第1的祖高域日前在奧運男單4強，不敵德國的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），無緣成為首位在同一年內完成「金滿貫」的男球手。

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這位塞爾維亞球手今日轉鬥銅牌戰，遇上西班牙球手卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）。祖高域在先輸一盤後追平，但最後一盤愈打愈燥，一度把球拍掟上看台；他又在自己打出界後發脾氣，把球拍擊向球網兩邊的鐵柱，令球拍變形。

祖高域在最後一盤輸到掟拍。（美聯社）

祖高域賽後指：「場上情緒很緊繃，（掟拍）是難以避免的事。這當然不對，但就是我的其中一面，我為此致歉。」

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結果已無心戀戰的他以，以4：6、7：6（8：6）、3：6落敗，錯失獎牌；完場後更宣布因肩傷放棄混雙銅牌戰，令澳洲組合巴蒂（Ashleigh Barty）及皮爾斯（John Peers）自動摘銅。這也意味祖高域今屆會空手而回，在費達拿缺席下，外界本視他為男單金牌大熱，誰料他在最後階段表現失準。

Novak Djokovic had a "smashing" time in his bronze medal match defeat against Pablo Carreno Busta. 👀 #bbcolympics #Tokyo2020 — BBC Sport (@BBCSport) July 31, 2021

祖高域過去3屆奧運戰績：

塞爾維亞教練特洛伊基（Viktor Troicki）就坦言，祖高域堅持要兼項混雙，令體能下降，是此行最大敗筆：「整個教練團都不想他打混雙，但他堅持！他自認狀態好，又渴望挑戰，我們也只能讓他去。」

祖高域未能於今屆奧運贏得任何獎牌。（Getty Images）

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至於祖高域就對未能為國家奪牌感到遺憾，承認自己失準、兩度錯過機會，並指出自己雖沒有為單打留力，但對決定不感後悔。「我已出盡力，這是為國家爭光時必須要做的事。」他未有將失利無限放大，相信自己會變得愈來愈強大，「我知道自己會重新站起來。我會為巴黎奧運而努力，繼續為塞爾維亞贏獎牌。」

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