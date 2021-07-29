東京奧運｜頂級網球手難敵濕熱天氣退出　賽會今起推遲開波時間

球手成功爭取，賽會回應訴求！

東京奧運網球比賽會由今（29日）天起推遲開波時間，由早上11時改為下午3時起。東京天氣酷熱兼濕度高，眾網球手苦不堪言，西班牙女單球手巴多莎（Paula Badosa）打到中暑，要坐輪椅離場。男單的「一哥」及「二哥」祖高域（Novak Djokovic）及丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）皆希望更改開波時間，其中麥維迪夫更試過在比賽中向裁判發脾氣，表示：「如果我死了，誰人負責？」



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來自俄羅斯的丹尼麥維迪夫在周三（28日）當地時間早上11時出戰男單第3圈，面對意大利的霍尼尼（Fabio Fognini）。雖然他以盤數2：1擊敗霍尼尼晉級，但他打得十分辛苦，比賽中兩度叫醫療暫停。當時氣溫約30度，濕度79%，據報體感溫度接近36度。裁判曾關心麥維迪夫，問他是否能夠繼續比賽。麥維迪夫有點發脾氣地說：「我能夠完成比賽，但我會死。如果我死了，誰人負責？」

【麥維迪夫熱到瞓地（按圖放大）】

麥維迪夫比賽中兩度叫醫療暫停，熱得要攤在地上休息。（美聯社）

麥維迪夫及祖高域都有要求賽會推遲開波時間，避開中午。ATP世界排名第1位的祖高域說：「我實在不明白，為何他們不安排比賽在……舉例說下午3時後舉行。我們還有7個小時可以比賽，場地是有燈的。你覺得自己的肩上有重擔，因為實在太熱及太濕，空氣彷彿凝固下來。你感覺不到自己，你會覺得雙腿很慢。」

麥維迪夫甚至呼籲比賽到晚上才舉行，他說：「比賽或者應該要在6時後舉行，球場明明有大量照明。」阿根廷球手舒華斯曼（Diego Schwartzman）亦說：「令人難以理解，為何要我們在中午40度之下比賽。我很憤怒。」

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祖高域滿頭大汗，要用冰袋降溫。（Getty Images）

在女單8強，西班牙的巴多莎對捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）首盤輸3：6，之後因中暑退賽。她未能步行離場，要坐住輪椅離開。巴多莎的教練表示，巴多莎最後兩球發球已經很慢，她沒有體力，而且感到頭暈。

在球手爭取後，國際網球協會終於回應，考慮過球手的健康及福祉後，他們更改賽程，由今日起所有賽事由下午3時起舉行。

【多名頂級網球手難敵濕熱天氣（按圖放大）】

在女單8強，西班牙的巴多莎因中暑退賽。（美聯社）

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