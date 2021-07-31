東京奧運︱蘇炳添百米飛人初賽收步失小組首名　照晉級望破10秒關

東京奧運百米男飛人之爭展開，中國好手蘇炳添在初賽領先下收步，但仍照入準決賽。他賽後解釋尾段回頭望向對手的原因。



今屆奧運女子百米飛人已經誕生，由牙買加的湯臣（Elaine Thompson-Herah）以10.61秒打破塵封33年的奧運紀錄，衛冕成功。

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而百米男飛人競逐亦正式展開，今日上演的初賽，中國好手蘇炳添被安排於第4組、第4線道出賽。他帶出後至尾段收步，結果跑出10.05秒，失掉小組首名，以百分之1秒不敵南非新星里安杜利拉（Gift LEOTLELA）排次席，但仍成功晉身準決賽。

中國蘇炳添以小組次名晉級百米飛人準決賽。（路透社）

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至於初賽最好成績是加拿大跑手迪加斯（Andre De Grasse），他是上屆奧運銅牌得主，時間是9.91秒。

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過去飛人保特也不時於初賽時收步並回頭望向對手，蘇炳添今日做了同樣事情，隨即引來熱議。他賽後解釋，為何自己會看對手一眼，「想示意他別追了，給點面子。」

蘇炳添在最後階段收步，失掉小組首名。（路透社）

蘇炳添尾段收步回望對手逐格睇：（按圖放大）

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蘇炳添又表示，初賽成績並不重要，主要想試一下場地和腳感，「感覺有點喘氣，可能是戴了一天口罩，缺氧了。準決賽想突破10秒，若10秒內還沒進決賽，也就沒遺憾。」

這位中國飛人明晚6時31分會鬥準決賽，若再過關，同晚8時50分便亮相決賽。「跟5年前比，我更成熟了。明天的準決賽，就是我的決賽。若進入真正的決賽，就完成任務，可以放開跑。」

蘇炳添在最後階段收步，並回望對手。（網上圖片）

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