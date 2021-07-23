東京奧運｜後保特時代百米男飛人布梅爾　短跑天才被傷患偷走4年

保特退役後，誰會是新任百米飛人？來自美國的布梅爾（Trayvon Bromell）是頂頭大熱，他在6月曾跑出今年最快時間的9.77秒。

布梅爾年少成名，但5年前受傷患困擾，負傷出戰里約奧運無緣獎牌，更令傷患加重，接受手術，幾乎4年沒有比賽，至去年夏天才正式復出，跑到10秒內的成績。布梅爾克服嚴重傷患，一次又一次站起來，他希望透過這次東京奧運告訴世上所有小朋友不要放棄希望。



【東京奧運男子100米飛人熱門（按圖放大）】

2016年里約奧運男子4x100米決賽，牙買加由保特負責最後一棒，以無敵姿態封王；布梅爾當時是美國的最後一棒，他盡全力壓線，剛好快日本隊一點，以第2名完成。當鏡頭聚焦保特慶祝時，布梅爾衝線後觸傷舊患，失去平衡倒地，要坐着輪椅離場。更令布梅爾沮喪的是，由於隊友犯規，美國被褫奪銀牌，他跑得那麼快，甚至令自己再次受傷，最後連一面獎牌也得不到。

布梅爾在2015年的世錦賽得到銅牌，僅次保特及加特連。（Getty Images）

布梅爾是一名年少成名的跑手，代表作是2014年的NCAA男子錦標賽。他當時19歲，以大學新生身分參賽，在100米決賽跑出9.97秒奪冠，除了刷新青年紀錄，還成為首位100米突破10秒的青年跑手。翌年，20歲的布梅爾到北京首度參加世錦賽，在100米決賽跑出9.92秒，與同樣20歲的迪加斯（Andre De Grasse）並列銅牌，僅次保特及加特連兩大名將。

布梅爾年少成名。（Getty Images）

2016年是布梅爾充滿希望的一年，但以漫長的失望作結。他以挑戰保特為目標，但傷患突然來襲。他扭傷跟腱，幸好趕及傷癒，可以參加選拔賽，決賽僅次加特連衝線，獲得奧運資格。然而，跟腱傷勢反覆，影響了他在奧運前訓練。儘管他在里約奧運順利入到100米決賽，但受傷患影響，跑出10.06秒的失準成績，只能以第8位完成。之後4x100米的失牌兼舊傷復發，更令布梅爾的人生跌至谷底。

【布梅爾跑完里約奧運接力後因傷要坐輪椅離場】

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21歲的布梅爾接受跟腱手術，一年休養後，到2017年6月跑了一場比賽，成績是10.22秒。之後，他發現傷患未癒，再一次接受手術。整個2018年，他都沒有亮相任何比賽。怎料到2019年，他臀部受傷。那一年，他只跑了兩場比賽，成績又慢了一點，接近11秒了。

結果到2020年夏天，他總算拋開傷患，可以造出10秒內的成績。足足被傷患折磨一年，如果東京奧運沒有延期的話，他要到2024年才可再參加奧運。奧運延期，令到布梅爾有多一年時間準備，重拾最佳狀態。他說：「在我有過的傷患入面，大部分都足以令我回不到田徑場。我見過很多醫生，比起正常運動員見醫生的數目多得多。」

布梅爾還有參加室內賽的60米跑。（Getty Images）

26歲的布梅爾續說：「醫生們都告訴我一個答案：『你不能夠再跑得快！』由我8年級膝部受傷開始，我一直聽到這些說話。不過，我一次又一次傷癒歸來，膝傷後，我跑得更快，我臀部受傷後，我都可以跑得更快。兩次跟腱手術後……但我跑到9.77秒。」在今年6月，他跑出9.77秒刷新個人最快時間，這個紀錄也是今年的最佳時間。此外，他今年還跑出過9.8秒。在今年100米最佳時間表上，他雄霸頭兩位，被視為東京奧運的男飛人大熱門。

布梅爾（左二）在美國奧運測試賽力壓碧克（左一）及費特基利（左三）得金牌。（Getty Images）

保特在奧運幾周前點名，叫大家留意布梅爾。保特說：「布梅爾展示優秀的潛能。我不得不說，十分期待。多年來，他是天才，並證明過自己是何等優秀，但他遭遇嚴重的傷患。他今季復出了，期待他在奧運的表現。」

「我很謙虛的，我同樣渴望冠軍，但我尊重每個人。不過，奧運的確對我十分重要。」5年過去，由里約去到東京，布梅爾經歷過一次慘痛的低谷，他對跑步或者人生都有新的體會，他說：「在2016年，我很想贏，我很想做冠軍，我想別人視我為『下一位偉大的運動員』。不過，之後發生的事，令我明白到真正的目標。」

布梅爾生於佛羅里達州的貧困之家，小時候母親為餬口早出晚歸，他的好朋友犯罪入獄。全靠跑步，他沒有行到歪路。在跑步場上，他經歷過成功，亦嘗過失敗，曾以為一切完結，最後重上高峰。他說：「很多人為金牌而戰，不要誤會，我都想要金牌，但我的首要目標改變了，我想帶給人們希望。我想世界上的小朋友見到我，見到他們都一樣做得到。」

布梅爾（中）會跟碧克（左）及費特基利（右）一起出戰奧運。（Getty Images）

布梅爾在今屆奧運100米跑，會遇上同胞碧克（Ronnie Baker）、費特基利（Fred Kerley）、南非跑手辛賓尼（Akani Simbine）以及加拿大老對手迪加斯（Andre De Grasse）競爭，爭奪「後保特時代」首位男飛人的稱號。談到今屆因疫情閉門作賽，沒有觀眾，布梅爾認為對他沒有影響，他說：「從我成長，我沒有人關注我。當我陷困境時，沒有人幫我。當我及母親差點交不起費用時，也沒有人幫我們。當我們不知有沒有屋住時，亦沒有人看到我們。故此，當我現在跑步，這個因素不影響我，跑100米也是。」

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