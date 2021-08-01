東京奧運｜郎平為中國女排提早出局負責　為未能紓解隊員重壓致歉

中國女排在本屆奧運表現消沉，首3場全敗後昨晚終於開齋，以局數3:0擊敗小組榜首意大利，可惜為時已晚。

「移動長城」昨晚一戰前已提早出局，賽後主教練郎平極力保護球員，表示要負起出局責任，更淚灑當場，稱情况之差，屬意料之外。



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中國昨晚面對小組3戰全勝兼未失一局的意大利，以25:21、25:20、26:24一吐烏氣。受傷的主攻手朱婷未有上陣，而且多名年輕球員上陣，輕裝上陣有驚喜。郎平賽後表示年長隊員有傷病，把基本上能上陣的年輕球員都派出場，表現不俗。可惜，球隊已經出局，「作為主教練我負主要責任……每個教練和隊員都認認真真備戰，雖然沒有把訓練的所有內容打出來，但今後必定受用」。

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中國女排打開今屆奧運勝利之門，直落3局擊敗小組榜首的意大利。

背負衛冕之名，還有全國14億人民寄望，3場全敗提早出局，顯然不及格。郎平談及此處，不禁哽咽落淚，「我們感到非常意外，說明我的工作做不好，做不夠」。她道歉之餘，公開感謝全國球迷支持，「跟他們說一聲對不起。對我們有這麼大希望。以前這麼努力訓練，跟成績都是正比」。

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中國女排總教練郎平早已預告東京奧運後退休。（Getty Images）

今屆陣容有不少球員為里約奧運奪金隊員，卻受着傷患困擾。郎平分析成績差，一大原因是隊員備受關注，又有榮譽感在身，放不下心理壓力。「我們教練工作沒做好，大家包袱比較重，遇到困難只想到千萬不能輸。放不開，影響發揮」，郎平說。她亦點出球隊過於依賴朱婷，「當她的命中率下降，我們沒有平衡」。不過，她不認為中國女排陷入低谷，「比賽看臨場，其實很多球員都有進步，我不會因一兩場賽事否定她們進步。（對意大利）球員打得很好，平時訓練就是這個水平」。

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出局，而且表現失望，難免令人想到改朝換代。郎平早已預告退休，她稱熱愛這工作，自然要負責和承擔，覺得非常光榮。她不諱言感到勞累，是時候休息：「我們有很多年輕的優秀教練，應該讓他們帶領新的中國女排往前衝。」

中國女排在本屆賽事尚餘一場例行公事，明天下午對小組「魚腩」阿根廷。

郎平的中國女排，告一段落，往後會如何發展？（新華社）

中國女排2020奧運隊成員：

主攻朱婷（隊長）、副攻袁心玥、接應龔翔宇、副攻王媛媛、主攻/接應張常寧、主攻劉曉彤、二傳姚迪、主攻李盈瑩、二傳丁霞、副攻顏妮、自由人王夢潔、主攻/接應劉晏含

