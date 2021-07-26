中國女排｜東奧首戰直落三局不敵土耳其　郎平：朱婷手腕傷勢嚴重

東京奧運女子排球賽昨日（25日）舉行，中國女排首戰失利，直落三局不敵土耳其。主教練郎平賽後透露，隊長朱婷的手腕有傷；至於接下來的比賽，郎平則稱「我們還是盡量進行彌補吧」。
《澎湃新聞》報道，郎平透露，朱婷受傷頗嚴重，手腕「用不上勁」，未能正常發力，「今天我們一傳、攔網什麼都沒有，我們自己都挺驚訝的。練了這麼多，誰也不下球。回去要復盤，和大家聊一聊。我挺吃驚的，挺驚訝的」。
事實上，朱婷的手腕傷早在2017年就已經出現。據中國女排教練安家傑透露，朱婷在土耳其聯賽打球時不慎受傷。2019年的女排世界杯期間，朱婷曾在第一階段比賽末段遭右手腕舊傷的困擾，一度戴上保護手套。
在2019年的世界女排俱樂部錦標賽中，代表天津的朱婷疑似手腕傷復發，手腕需纏上膠布。在賽後發布會上，朱婷亦透露自己的右手腕受傷，「現在還是很痛的，我覺得可能是舊傷，關心我的球迷應該知道，之前的比賽一直是保護著手腕的」。
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