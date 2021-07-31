東京奧運︱中國女排上屆金牌變初賽出局　郎平最後一舞錯在太搏？

中國女排在今屆奧運分組賽3連敗，今日（31日）未出賽已因對手再得分，未出賽已篤定出局，衛冕失敗。由2016里約奧運金牌，到今屆分組賽出局，中國女排為何在5年間失去風釆？

總教練郎平早已預言，東京奧運後她便會退休，今次的失敗，她亦責無旁貸，尤其是選人排陣。



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中國女排總教練郎平早已預告東京奧運後退休。（Getty Images）

1. 郎平選人太搏

今年7月初，中國女排公布奧運大軍名單，12名入選球員之中，現役的8位里約奧運金牌得主之中，有7人入選，唯一例外是自由人林莉。人選變動不足為奇，奇就奇在郎平只選入25歲的王夢潔一人，取代28歲的林莉。

教練可因應戰術需要，決定是否派自由人落場，只選一個自由人，好處是可選入多一個進攻球員，令戰術變化更多。可是自由人一旦有傷或表現失準，只選一人的話便無人可換，被迫用上沒有自由人的陣式。這個冒險決定，為中國女排衛冕失敗埋下伏線。

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▼中國女排12人奧運名單 ▼

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自由人王夢潔備受抨擊，有網民批評她位置感差，揶揄她「五體投地式救球」。（Getty Images）

2. 自由人發揮失準

取代林莉的自由人王夢潔，並非新人，中國女排2015、2019連續兩屆排球世界盃奪金，2018世錦賽奪銅，她已在陣中。但王夢潔在今屆賽事表現嚴重失準，甚至因為差勁表現，名字「王夢潔」和「王夢潔狀態」被推上熱門搜尋關鍵詞。

有中國網民大罵她「基本太功差、沒有方向感、五體投地式救球」，另有人說：「昨天熬夜看女排的人真的被氣死，不是狀態不好是水平差。昨天有一個球攻手副攻手二傳全倒地救球，就自由人一個人站在那裏看着。」

中國女排三連敗後，主帥郎平被問到王夢潔的表現時，仍力撐對方：「打得非常好，在一傳、防守上，整個半場都是她在打，她沒有被對手針對」。

▼中國網民精彩酸評王夢潔 ▼

大槌手朱婷因傷影響發揮。（Getty Images）

3. 主將朱婷舊患復發

排球是團隊運動，中國女排表現不好，豈止是王夢潔一人的錯？事實上，幾乎整支中國隊也表現未如理想，一大關鍵，就是隊中靈魂人物朱婷手腕舊患復發。

朱婷是女排頂尖大槌手之一，向來是中國隊的取分之匙，然而她的手腕舊患復發，大大影響她的表現，尤其是分組賽第一仗對土耳其時，全場只得4分，情況極為罕見，該仗中國女排以0：3大敗。比起吞下這三隻光蛋更嚴重的是，中國女排對土耳其時，明顯完全不夠打，也無任何辦法應付。兵敗如山倒的情況，大大打擊球隊信心。

近年中國女排對朱婷益發依賴，奧運前的熱身賽，當朱婷不在時輸多贏少。之後兩場分組賽朱婷得分雖回復正常水平，但沒有其他球員挺身而出之下獨力難支。

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土耳其美女軍團奪得出線權，代表中國提早出局。（Getty Images）

中國女排0：3大敗予土耳其，打來毫無生氣。（Getty Images）

4. 主力老退青黃不接

中國女排實力長處世界前列，然而其他球隊進步神速，尤其是首仗擊敗中國的土耳其隊。土耳其職業排球聯賽水平極高，陣中有多員只有20出頭的新星，反觀以7位上屆奧運金牌功臣加上5位新球員以老帶新的中國女排，老隊員已從高峰滑落，新球員未見光芒，組成一隊未見火花，更失去以往引以為傲的打不死精神，實在令人失望。

其實朱婷的手腕舊患已纏繞好幾年，她當然難以被取代，問題是這些年來未有針對問題預備一個陣容沒有朱婷的後備方案。就算沒有傷，能力高強如朱婷，一個人也難以長期撐起全隊。從現實角度，球員一代還一代，不一定代代都有高質新星產出，加上外國職業女排聯賽日益發達兼獎金豐厚，水平愈來愈高，相對而言，中國球員較少外流，對球員成長速度也有影響。新球員實力不足之下，有青黃不接之感。

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中國女排失去惠若琪，影響或較預期更大。（Getty Images）

5. 失去惠若琪無法彌補

中國女排前隊長惠若琪，是隊中十分重要一員，可惜她一再受心臟問題纏繞，兩次手術後終在2018年3月退役。她不止實力高強，表現亦十分穩定，一直是隊中「定海神針」，她相當於場內的指揮官，有她在陣，郎平總是十分放心。

可惜惠若琪因心臟問題被迫退役，郎平受訪時談起她時一臉失落，「小若真是很可惜」，失去這個「大心臟」，更令已打定主意在2020東京奧運後退休的郎平意興闌珊。隨着各支強隊之間實力愈來愈接近，擅於穩定軍心的「大心臟」球員更形重要，亦令失去惠若琪的損失至今無法彌補。

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中國女排是上屆里約奧運的金牌得主，可惜今屆未能衛冕。（Getty Images）

中國女排2020奧運隊成員：

主攻朱婷（隊長）、副攻袁心玥、接應龔翔宇、副攻王媛媛、主攻/接應張常寧、主攻劉曉彤、二傳姚迪、主攻李盈瑩、二傳丁霞、副攻顏妮、自由人王夢潔、主攻/接應劉晏含

