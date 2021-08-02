東京奧運︱郭晶晶吳敏霞何姿齊開Live　跳水王后遇見誰化身迷妹？

正當中國百米飛人蘇炳添閃耀田徑場，同晚郭晶晶率領師妹吳敏霞和何姿開直播，難得三代跳水女神齊出現，吸引超過700萬人逼爆聊天室，見證三人罕見「神同框」畫面。



中國三代跳水女神郭晶晶、吳敏霞和何姿直播連線，暢談跳水隊的往事，三人罕有同框出現，不少網友懷念她們當年曾經帶給滿滿眾人的感動。

周日（1日）奧運賽場上，中國隊的主角當然是勇闖決賽的百米飛人蘇炳添，不過郭晶晶領兩大師妹開直播，仍能吸引超過700萬人同時觀看，魅力依然十分驚人。

郭晶晶與何姿和吳敏霞開直播，吸引超過700萬人同步收看。（網上截圖）

▼何姿的愛情故事 ▼

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中國三代跳水女神

39歲的郭晶晶在2004、2008兩屆奧運分別在個人和雙人3米彈板獲得金牌，連同2000年奧運的兩面銀牌，生涯收獲4金2銀；35歲的師妹吳敏霞是她當年的雙人彈板拍檔，郭晶晶退役後擔起大旗，在倫敦和里約奧運再得3金，4屆奧運共得5金1銀1銅。

30歲的何姿正是郭晶晶退役後，吳敏霞的3米彈板新拍檔，個人賽她不敵師姐，在2012奧運得1金1銀，2016再得一銀。奧運獎牌數目雖及不上師姐，2016奧運女子3米彈板頒獎禮結束後，隊友兼男朋友秦凱上前求婚，何姿喜極而泣答應對方的畫面，已成奧運史上的另類「名場面」。三代跳水女神已先後退役，受歡迎程度始終不減當年，一開直播即獲網民一呼百應。

郭晶晶日前穿上大會評委制服，為師弟妹打氣。（影片截圖）

▼一代跳水女王郭晶晶 ▼

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郭晶晶的另一身份

昨晚正是今屆奧運女子3米彈板決賽，中國選手施廷懋以383.5分輕鬆衛冕，也是中國跳水隊今屆第四面金牌。郭晶晶今屆奧運換個身份，成為跳水項目裁判評審委員，亦即是「裁判的裁判」，監察一班裁判的表現。

儘管身份特殊，由於她不用為運動員評分，穿上大會評委制服的郭晶晶，在鏡頭前照樣為一班中國跳水隊師弟妹打氣，未有避嫌。施廷懋獲得3米彈板金牌，成為繼她之後第二位在女子個人和雙人3米彈板均衛冕的選手後，郭晶晶竟化身小粉絲，頒獎禮完結後衝上台跟師妹合照，並跟同樣成為評委的奧運5金得主陳若琳一起，三人合體擺出心形動作，十分有愛。

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郭晶晶（右）化身「迷妹」，與陳若琳（左）為施廷懋送上祝福。（陳若琳微博）

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