東京奧運．田徑｜意大利最輝煌一夜　跳高型男全靠石膏成推動力

意大利在田徑場上經歷輝煌一夜，5分鐘連奪兩面金牌，跳高的譚貝利與對手分享金牌，及後積及斯成為新百米新人，二人在終點擁作一團，一同分享喜悅。兩名意大利人，奪金背後，亦有各自的故事。



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東京奧運周日（1日）田徑場的焦點戰，男子100米決賽，意大利的積及斯（Marcell Jacobs）跑出9.80秒率先衝線，成為今屆男飛人，刷新歐洲紀錄外，亦是意大利近41年來首名奪金的短跑選手。

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隊友添金，士氣大振，為積及斯增強不少信心，「當我看到Gimbo（譚貝利暱稱）奪金後，我不禁泛起『或許我也能贏金牌』的念頭，結果我做到了！」

積及斯衝線後，與隊友譚貝利（Gianmarco Tamberi）齊齊慶祝，事關這名意國跳高型男與卡塔爾的巴舒謙分享金牌，意大利田徑隊在短短5分鐘內連奪兩面金牌。

蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人

譚貝利隊友積及斯贏得百米飛人冠軍，意大利創下田徑歷史。（Getty Images）

在美國出生的積及斯，父親是美國軍人，積及斯未足月的時候，父親需要在韓國服役，母子二人未有跟隨，最終移居意大利。積及斯由母親撫養成人，父子兩人未曾說話，他決定彌補這個影響至今的一角。

一年前，積及斯的「尋找爸爸的故事」正式展開，如今並重新發展父子關係，這名意國男飛人直言甚有幫助，「我自出生以來未見過父親的面貌，我們在一年前重新聯絡，他成為我堅持至今的最大推動力，他在起跑前以訊息鼓勵我，告訴我有能力可以做到，這對我十分有幫助。」

積及斯與父親再度聯絡，成為稱霸飛人的關鍵之一。（Getty Images）

容易受傷的男人頂峰對決

男子跳高賽事，譚貝利與卡塔爾「烏人」巴舒謙挑戰2.39米不果，3次試跳全數失敗，最終出現破天荒的「雙金」情況。

雙金得主，份屬好友，二人同樣是容易受傷的男人，在奧運頂峰舞台交手後雙冠軍，相信是最佳的結局。

跳高兩男平分金牌創百年來首例 相擁慶祝體現奧運精神

份屬好友的二人同時奪得跳高金牌，相擁慶祝。（路透社）

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意國型男譚貝利在里約奧運前創下2.39米的紀錄，當他在蒙地卡羅比賽試跳時，不慎觸傷左腳足踝的韌帶，錯過里約奧運，更隨時終止職業生涯。

一屆過後，捲土重來，譚貝利賽前以金牌為目標，結果如願以償，贏得個人第一面奧運金牌。這名29歲的跳高選手至今依然保留當時受傷的石膏，原先寫上「東京2020」（Tokyo 2020），可惜奧運會因疫情延後一年，他將年份改為「2021」。

巴舒謙同樣飽受傷患困擾，幸好趕及在東京奧運前復出，「烏人」直言今次決定是超越體育。

譚貝利保留當年受傷的石膏寫上東京奧運，鼓勵自己。（Getty Images）

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【重溫！蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績】