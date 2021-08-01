東京奧運︱跳高兩男平分金牌創百年來首例　相擁慶祝體現奧運精神

今屆奧運田徑項目出現不少驚喜賽果，其中男子跳高方面，卡塔爾「鳥人」巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim）跟意大利美男譚貝利（Gianmarco Tamberi）竟然齊齊奪金。

這是奧運田徑項目109年來，首次有運動員平分金牌，關鍵卻是巴舒謙向裁判提出的一個問題。



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巴舒謙與譚貝利在決賽均於2.19米起跳，慢慢把高度增至2.37米，全數都一跳過成功；而當高度提高到奧運紀錄的2.39米，他們3次試跳亦全部失敗，由於所有試跳紀錄都一樣，兩人未分高下。

卡塔爾運動員巴舒謙（左）跟意大利選手譚貝利（右）一起贏得跳高金牌。（Getty Images）

↓↓↓兩人成績相同，決定平分金牌的畫面逐格睇：（按圖放大）↓↓↓

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此時裁判走近兩人並展開對話，據直播鏡頭所見，裁判率先提出要求他們「加時再戰」，以一跳定勝負。然而此時巴舒謙反問一句「我們可不可以各自拿金牌?」，成為關鍵。

裁判回答指，「只要你們兩個都同意，就可以了。」但未待裁判說完整句，巴舒謙已經望向譚貝利，並伸出友誼之手，示意自己同意。

兩人同時奪得跳高金牌，相擁慶祝。（路透社）

剛完成最後一跳的譚貝利，本身仍在喘氣、尚未了解狀況，但見巴舒謙已答應，也立刻跟對方擊掌，並興奮得跳起跟他擁抱，然後激動地歡呼狂跳慶祝，場面感人。相反巴舒謙就有點Cool，展示出體育精神的他向鏡頭笑了一笑，才轉身握拳高呼。

已年屆30的巴舒謙是上屆銀牌得主、2012年也奪銅，他亦曾是世錦賽冠軍；相反譚貝利只曾在世界室內賽奪冠，兩人均是首奪奧運金牌。

History made 😍



Gold medal for both Mutaz Essa Barshim and Gianmarco Tamberi after the two athletes agree on it!#Olympics #athletics #TokyoOlympics2021 pic.twitter.com/zpWXVmsuiw — George Orfanakis (@G_Orfan) August 1, 2021

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而譚貝利今日可謂雙倍興奮，皆因他的隊友、意大利跑手積及斯（Marcell Jacobs）以9.8秒成為「後保特時代」首位奧運百米飛人。兩人均對賽果顯得難以置信，但無可否定的是，今晚是屬於意大利田徑界的。

譚貝利隊友積及斯贏得百米飛人冠軍，意大利創下田徑歷史。（Getty Images）

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