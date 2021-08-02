東京奧運︱委內瑞拉彈弓人破26年前世績奪金　竟因Facebook幫手？

委內瑞拉「彈弓人」尤莉馬洛夏絲（Yulimar Rojas）昨（1日）晚於女子三級跳奪金，同時以15.41米成績打破塵封26年的世界紀錄。

她成功委內瑞拉史上首位奪金的女將，竟源自6年前Facebook一個「幫忙」。



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周日晚的東京奧林匹克體育場可謂充滿驚喜，先有卡塔爾選手巴舒謙（Mutaz Essa Barhsim）跟意大利的譚貝利（Gianmarco Tamberi）平分跳高金牌；再有意大利跑手積及斯（Marcell Jacobs）爆冷成為百米男飛人。

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跳高兩男平分金牌創百年來首例 相擁慶祝體現奧運精神

委內瑞拉「彈弓人」尤莉馬洛夏絲在女子三級跳做出新世界紀錄。（Getty Images）

而參加女子三級跳的委內瑞拉「彈弓人」尤莉馬洛夏絲（Yulimar Rojas）也屬焦點，她在決賽首跳即做出15.41米，把奧運紀錄推前0.02米，隨後其他選手都未能超越她的成績。

最後一跳前洛夏絲已穩奪金牌，她放開壓力再度試跳，成績竟是更遠的15.67米，打破塵封26年的世界紀錄。

15.67米，洛夏絲把世界紀錄推前了0.17米。（Getty Images）

↓↓↓洛夏絲得悉打破世界紀錄後激情慶祝：（按圖放大）↓↓↓

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原先紀錄是烏克蘭運動員卡域絲（Inessa Kravets）在1995年創出的15.50米，而當時，洛夏絲仍未出世。

這位25歲女將上屆奧運已奪銀，今屆再進一步，是委內瑞拉史上第4面金牌得主，亦是該國首位女將獲此成就。「我不知道該說什麼，無法形容此刻感受。金牌、又同時締造奧運及世界紀錄，哇！多麼美好的夜晚。這是無價的，我夢想成真了。」

洛夏絲曾在2017及2019年連奪兩屆世錦賽冠軍，是今屆奪金大熱，但她能夠超越極限，背後自然有高人指點。她的教練正是跳高界傳奇人物、曾9奪世界冠軍兼2000年奧運跳遠金牌得主柏杜素（Ivan Pedroso）不過，洛夏絲說最應該感謝的，竟然是Facebook。

洛夏絲能夠有這樣的成績，竟然要多謝Facebook．（Getty Images）

↓↓↓洛夏絲跳出世界紀錄的瞬間：（按圖放大）↓↓↓

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原來，洛夏絲本希望做個排球運動員，卻經歷了一次「奇跡」，這個被她稱為人生轉捩點的事情，都是社交網站幫的忙。「多謝Facebook演算法，突然推薦我加柏杜素做『好友』。我膽粗粗私信他，說自己有多敬佩他，沒想到原來他一直有留意我，並邀請我到西班牙跟他受訓。」

🥇🇻🇪Here's a look at Yulimar Rojas' world record-shattering 15.67m jump at the #Tokyo2020 #triplejump. A performance for the ages. Venezuelan Twitter is going wild pic.twitter.com/IvwIRojQ4K — venezuelanalysis.com (@venanalysis) August 1, 2021

古巴跳遠傳奇柏杜素在機緣巧合下結識洛夏絲。（Getty Images）

一直便是這樣開始的，經過柏杜素的多年培訓，洛夏絲終獲成果。她坦言打破紀錄的一刻，相當享受，「我聽到現場起哄，教練也在大叫；我不必去望成績了，因為我的身體告訴我，我做到了。」

洛夏絲沒有因此而自滿，希望藉此鼓勵更多國內運動員，「我不單為自己，也為那些仍想創造偉大成就、改寫委內瑞拉歷史人的開了一扇門。」

洛夏絲希望委內瑞拉有更多女運動員能取得佳績。（美聯社）

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