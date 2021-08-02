東京奧運︱中國45分鐘內連奪4面金牌　增至28金遙遙領先獎牌榜

中國隊金牌數量增至28面！中國代表在43分鐘內於不同項目連奪4面金牌，在獎牌榜遙遙領先，而金牌數字亦已超越上屆里約奧運。



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中國隊隊今日一口氣狂奪金牌，在香港時間下午4時半至5時半期間，只花不足1小時，就分別在舉重、體操、射擊及單車項目連轟4塊金牌。中國現時總共累積28金，距離閉幕尚餘6日，已超越上屆里約奧運的26金紀錄，並同時在獎牌榜拋離次席的美國（20金），高踞榜首。

第25金 下午4時32分：舉重女子87公斤級

中國選手汪周雨在抓舉先做出120公斤，已拋離次席的多米尼加運動員4公斤；她在挺舉雖試舉160公斤失敗，但仍憑第二舉的150公斤力壓對手，總成績270公斤贏得金牌，收穫今屆中國舉重第6金。

汪周雨在舉重為中國贏得第25金。（Getty Images）

第26金 下午4時34分：男子吊環決賽

兩分鐘之後，男子吊環決賽正式結束。中國選手劉洋在環上沒有太多失誤、落法穩陣下完成6.5分難度的動作，完成分是9分高分，總分15.5分，以0.2分之差力壓另一名中國運動員尤浩，為中國包攬此項目金銀牌。

劉洋（右）及尤浩（左）在男子吊環包辦金銀牌。（Getty Images）

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第27金 下午4時45分：男子步槍三姿

「千禧後」小將張常鴻發揮出色，在單輪淘汰賽最後一槍頂住壓力打出10.3環，總成績得466環，打破奧運及世界紀錄奪金，為今屆中國射擊隊完美告別，俄羅斯奧委會選手落後1.8環，只得銀牌。

小將張常鴻以破世界紀錄奪得男子步槍三姿金牌。（Getty Images）

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第28金 下午5時15分：女子團體爭先賽

中國代表鍾天使及鮑珊菊在分組賽已打破同由中國隊保持的世界紀錄，兩人造出31.804秒，把紀錄推前超過0.1秒。到決賽面對德國組合，中國隊再踩出31.895秒，憑不足0.1秒之差擊敗對手摘得金牌，成功衛冕。

中國隊在單車項目再奪金牌。（Getty Images）

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