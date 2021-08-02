港超聯︱飛馬終結13季頂級聯賽之旅　羅傑承曾明言「最後一啖氣」

香港足球總會今日（2日）確認，已收到天水圍飛馬申請退出下季港超聯賽事。這支2008年成立落戶天水圍的球隊，近年由前南華班主羅傑承擔任會長，上季亦殺入聯賽爭標組，惟終究要終結13季頂級聯賽的旅程。



繼老牌球會愉園退出港超之後，由前南華班主羅傑承出任會長的天水圍飛馬亦棄戰下屆港超。足總確認飛馬已入信申請退賽；這支上季聯賽殿軍，季內曾因拖欠保險費被禁賽，季後又傳出拖欠職球員薪金至少3個月薪金。有球員接受其他傳媒訪問時透露，自己因此而「節衣縮食」。

愉園退出港超 班主陳志實升班時一句話 成結局最大諷刺

天水圍飛馬在過去一季獲得聯賽殿軍。（資料圖片／袁志浩攝）

事實上，飛馬自完季後已停止更新任何資訊，對上一個Facebook帖文為今年6月20日。陣中守門員梁興傑、及守門員教練范俊業已離隊他投，卻久未傳出球隊組軍消息，棄戰早已有跡可尋。

疫情下財困 愉園飛馬拖欠費用遭足總禁賽 傳欠薪多時

原飛馬守門員教練范俊業已轉投冠忠南區。（冠忠南區Facebook）

羅傑承曾稱上季是「最後一啖氣」

羅傑承對上一次在足球活動公開亮相，是今年6月底的足總董事改選大會，他亦曾為傑志會長伍健、前足總主席康寶駒等助選，惟該名單最後全數敗選。

這位曾將南華搞得有聲有色的港足人物，上季季初曾接受訪問，直言過去一季是「最後一啖氣」。他在飛馬季前發布會亦曾指，自己或不會再投資職業足球。

他當時道：「現時經濟這麼慘淡，有錢也要儲起來。今季可能是最後一年，第一要有成績，第二是吸引多點球迷入場，至少球市不再下跌、或有微升才會繼續搞波。」誰料即使飛馬殺入爭標組，季尾入場人數亦算可觀，結果仍然一樣。

羅傑承（左五）6月中亮相足總董事候選人記者會。（資料圖片／袁志浩攝）

成立13季 3度易名 走過高山低谷

天水圍飛馬自2008年成立，當年以巨型班姿態進軍港甲（頂級聯賽），首季即奪高級組銀牌。及後球會引入過前日本國腳岡野雅行，以及台灣射手陳柏良，成為一時佳話。球隊於2011年更出戰過亞洲足協盃，之後由太陽國際體育會接手，一度改名太陽飛馬，維持千萬投資，花費佈置主場等，一度為港足注入新元素。

然而太陽飛馬在3年內並無錦標落袋，令投資者決定退出；球會在2015年改名香港飛馬，在英國教練奇雲邦特帶領下，曾連奪菁英盃及足總盃冠軍。不過，飛馬2016年捲入「打假波」事件。廉政公署拘捕助教李威廉、球員郭建邦、李家豪、鄭禮騫及陳柏衡，指4人涉嫌受賄，在預備組賽事中操控賽果。最終李威廉認罪被判處180小時社會服務令，其餘被告罪名不成立。

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羅傑承在2018年轉任飛馬會長，飛馬近年聯賽亦跌出前三，跟錦標無緣。去季港超因疫情停擺，飛馬當時選擇退出復賽，直至今季宣布回歸天水圍、植根元朗，重新使用「天水圍飛馬」為隊名，並贏得聯賽第4，跟亞洲賽資格只差一步，惜已完成13季頂級聯賽的旅程。

在飛馬退出之後，來屆港超聯只剩餘6隊角逐，惟消息指有區隊或招攬部份飛馬球員、加上向其他球會借用小將，加上失業球員組軍征戰港超。據稱足總同時會向甲組球會招手，務求令聯賽隊數維持在8隊。

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