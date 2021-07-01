港超聯｜愉園退出港超　班主陳志實升班時一句話　成結局最大諷刺

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-01 19:49

香港老牌足球會愉園在2019年首次升上香港超級聯賽，但僅參賽兩季，今日（1日）又宣告退出。同日，球隊隊長盧斯安奴正式轉投冠忠南區。 愉園升班以來屢傳欠薪，與班主陳志實升班之初的一句話，形成強烈對比。

愉園在7月1日傍晚向傳媒及透過社交網絡平台發出公告，明言退出2021/22球季港超聯，並在公告中道：「本會管理層經過審慎考慮之後，決定不會競逐2021/22的香港超級聯賽。遺憾未能在頂級聯賽繼續努力，但是我們仍要此在感謝過去兩個球季裡面曾經鼎力相助的人，以及一直入場支持愉園足球隊的球迷。多謝各位。」聲明中未有明言愉園來季是否會出戰港甲。

愉園足球會宣布不參加來季港超聯。（愉園足球會Facebook）

走出假波陰霾 2019年成功衝超

人稱「快活谷」的愉園歷史悠久，在港甲年代曾經6次奪得香港頂級聯賽冠軍，但上次成為本地聯賽冠軍已是2005/06球季。近年愉園最令人深刻的，遺憾地並非場內成績，而是在2013/14球季港甲與屯門足球隊成為假波事件主角。2014年1月愉園敗予日之泉JC晨曦後，全隊球員及部份職員遭廉政公署人員帶走調查，不久後，足總為假波事件成立的專責委員會以愉園「未能充分證明財政穩健性」為由，暫停其出戰球季餘下賽事的資格。愉園在季尾降落當時的次級聯賽港乙。

愉園其後在次級聯賽打滾，2018/19球季更展示出重返頂級聯賽的決心，當年簽入馬希卡歷、安度美斯、摩域治等衝擊升班資格，雄心引起本地球迷留意，最終愉園亦如願以港甲冠軍身份，首次出戰改名港超聯的本地頂級聯賽。

愉園在2018/19球季奪得港甲冠軍升上港超，當時全軍興奮慶祝。（資料圖片）

班主陳志實曾稱要避免欠薪 終成最大諷刺

愉園在2019/20球季重返港超後，當時班主陳志實稱會投資約1200萬班費，以大批本地年輕球員出戰，當時陳志實更明言會辦「三年計劃」，又回應當時陷欠薪風波而退出的夢想FC的情況：「欠薪應盡量避免。若希望培養年青球員又拖糧，這便不叫作『培養』。」未料這番話，竟成日後最大諷刺。

來到今季，愉園一批小將表現成熟不少，再簽入前曼聯青年軍查理史葛，引起話題，場內又曾在菁英盃擊敗東方龍獅、於聯賽賽和傑志等，加上在社交媒體的宣傳相當用心，球會形象正面，吸引許多球迷，一切本來向好。然而，與陳志實所說的「欠薪應盡量避免」剛好相反，自愉園升班首季後段已屢屢傳出欠薪，來到剛過去的2020/21球季，傳聞更是甚囂塵上，部份球員不時在社交網絡明示暗示苦況，更大的打擊來自今年一連串風波。

愉園升班首季時開操，班主陳志實（左五）曾許諾會辦「三年計劃」，惟未夠一季已欠薪，最終愉園只留在港超兩季。（資料圖片）

今年2月，足總發出聲明，指愉園及天水圍飛馬因欠交「綜合保險保障協議」費用多時，將向有關球會處以停賽，惟兩會上訴後，又以7間港超球會的聯署信爭取推翻停賽令，當時足總主席貝鈞奇明言「支持兩隊繼續參賽」，最終兩隊上訴得直，可繼續作賽。

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事件牽連甚廣，愉園本來尚需在菁英盃4強對理文，惟足總一開始僅將賽事延期，最終愉園成功等到上訴得直，重獲參賽資格，惹來理文不滿，憤而拒絕補賽，最終愉園獲判勝出直入決賽、理文則遭判輸及罰款。

愉園3月又捲入性別歧視風波，當時愉園在一場對天水圍飛馬的賽事中，將帥對主裁判羅碧芝的執法大感不滿，鮑家耀賽後受訪時一句「求足總唔好再搵女球證」，惹來牽然大波，球員林衍廷更被揭曾向羅碧芝作侮辱言論，兩人最終遭重罰停賽10場。

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愉園作客天水圍飛馬一戰，將帥賽後的發言，令事件演變成性別歧視風波（按圖放大）：

然而，種種風波平息後，愉園的問題仍是回到基本、也是根深蒂固的問題——財困所導致的欠薪，即使班主欠薪，球員找上勞工處甚至國際足協，若班主決心「拖到底」，亦根本難以解決問題，球員往往因憂心外界壓力、亦覺孤立無援，甚少高調追討薪金。

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截至今日，愉園暫時只有兩名球員正式覓得新東家，包括轉投晉峰的葉卓文，隊長盧斯安奴亦在今日正式加盟冠忠南區。更教人擔心的是，港超聯新球季雖有望在9月展開，但一如既往地未落實來季出戰隊伍，而今季有欠薪問題的絕不止愉園，在疫情持續打擊經濟之下，會否繼續有球隊退出，實在是未知之數。

愉園原隊長盧斯安奴獲冠忠南區開出一紙合約。（冠忠南區提供）

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