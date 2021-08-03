東京奧運直擊｜陳仲泓跨欄登場締港田徑新章　太心急影響無緣晉級

香港田徑代表陳仲泓今晚（3日）寫下歷史新章，他以外卡身分迎來人生首個奧運，亦是香港首名奧運男子跨欄選手。最終他以14.23秒名列小組第8名，無緣晉級。



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30歲港將陳仲泓今晚在新國立競技場登場，被編入男子110米跨欄初賽第4組的他，對手既有西班牙隊的上屆銀牌猛將奧迪加（Orlando Ortega），亦有兩屆亞運金牌中國名將謝文駿，教練陳沛賽前期望他能緊隨強手節奏，衝擊個人最佳成績。

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陳仲泓（左3）今晚在東京奧運登場，寫下香港田徑歷史新章。（高詩琦攝）

排在第7線的陳仲泓曾跑出14.08秒今季最佳，他最終跑出14.23秒，在小組9人中排第8，無緣晉級準決賽。至於第3組的世界冠軍Grant Holloway則以13.02秒小組首名晉級。小組前4名將直接晉級，各組餘下4名最快選手亦可入圍，共24人明早合演準決賽。

陳仲泓曾跑出14.08秒今季最佳，他最終跑出14.23秒完成首個奧運會。（高詩琦攝）

久未戰國際賽 太心急影響表現

賽後未能刷新今季最快時間，陳仲泓坦言太心急：「自己好想快但心急，感覺到撞到好多個欄。」因疫情下去年未能出外作賽，「太久沒有參加高水平比賽，自然想追就心急」。

雖未能突破個人最佳，他以香港首名跨欄港將在奧運亮相，「這是我與教練的夢想，想多謝他由日本飛來看我操練，鼓勵我。」生涯首個奧運會，他感恩道：「運動員生涯沒那麼多個4年。」他指回港後將準備9月的全運會。

陳仲泓指回港後將準備9月的全運會。（資料圖片／余俊亮攝）

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陳仲泓在2017年辭去工作投入全職訓練，當時只以亞運會為目標，並在2018年以13.74秒打破香港紀錄，至今仍是紀錄保持者。今年7月初，在港隊競步代表程小雅藉奧運排名取得資格下，騰出外卡予田徑男將征奧，最終落在陳仲泓手上。

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