東京奧運直擊︱港乒女團負日本爭銅　李靜：球員要多看鬼片練膽

香港乒乓球女子隊今（3日）晚出戰團體賽準決賽，在勁敵日本手上最終未能拿下一場，以場數0：3落敗而回。不過港隊仍有望爭奪獎牌，周四（5日）早上10時會轉戰銅牌賽，迎戰中國及德國的敗方。

港隊教練李靜賽後再爆金句，直言球員需要加強膽量，可多看鬼片練膽。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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由杜凱琹、蘇慧音及李皓晴組成的香港乒乓球女隊，半準決賽以場數3：1擊敗羅馬尼亞，勇闖女團準決賽，追平史上最佳成績。

港隊今晚硬撼勁敵日本，對方派出伊藤美誠、石川佳純及平野美宇，3人的世界排名都比香港「一姐」杜凱琹高；8強更直落3場橫掃中華台北晉級，港隊要力爭晉級，有一定難度。

港隊在乒乓球女團準決賽迎戰日本。（楊宇翹攝）

首場女雙港隊派出蘇慧音及李皓晴，面對石川佳純跟平野美宇。港將打得較慢熱，相反日本開局較順，拋開至10：2。不過港隊連追5個局分，逼得日本在首局已立即叫暫停，但港隊仍先輸一局7：11。

第二局開始前現場分牌出現問題，錯誤顯示日本在大分（場數）領先1：0，港隊要求更正，令賽事暫停了數分鐘。次局日本狂攻港隊反手位，再輕鬆贏11：2，；第三局雙方拉鋸至7：7，但尾段爭持球被對方打出擦邊球，再輸8：11，被日本先拿下1分。

【蘇慧音／李皓晴首場雙打不敵日本石川佳純／平野美宇】

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在女單8強止步的杜凱琹之後遇上應屆銅牌得主伊藤美誠，她把握對方兩次發球失誤，尾段追和至9：9，惟最後一分「食篩」，僅輸9：11。杜凱琹次局在領先8：1下遭追平，她及時止血，頂住壓力以11：9拿下這局。

然而杜凱琹其後很快輸了一局1：11，之後一局雖曾打成均勢，但亦以7：11告負，使港隊場數落後至0：2。

杜凱琹在第二場賽事遇上伊藤美誠。（楊宇翹攝）

【杜凱琹在單打迎戰伊藤美誠】

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第三場單打賽事，港隊由李皓晴出戰世界排名第12的平野美宇，首局後段連取4分至「刁時」，仍輸10：12。李皓晴終再輸7：11及3：11，港隊以直落3局不敵日本，宣告無緣再晉一級，周四早上10時會轉鬥銅牌戰，跟中國及德國的負方爭牌。

李皓晴在第三場同樣未能擊敗平野美宇。（楊宇翹攝）

【李皓晴於單打不敵平野美宇】

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港隊教練李靜賽後稱：球員今場發揮正常，但節奏略快。他認為球員需要膽量：「看多點鬼片吧，要膽生毛。」他又相信球員能及時調整心態，於周四爭銅，「 之前對巴西也打得差，可是之後亦能調整過來。日本是強隊，（輸）是意料中事，當練兵吧。」

於單打僅負的杜凱琹，指自己跟伊藤美誠交手多次，直言對方球風多變，像被「打死」一樣，「比分一直落後，像被壓住，最後也沒有擺脫到，這方面要再加強。」

蘇慧音亦稱，在雙打比賽時，前3板被日本隊控制，打不出節奏及應有水平。她坦言於奧運心理壓力頗大，希望在銅牌戰前能好好回復精神，「把自己心態調積極一點，最後一場搏盡，無遺憾地收尾吧。」

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