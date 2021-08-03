東京奧運︱中國拳手血流披面不敵日本選手　微博呼冤：我是犧牲品

曾奪得里約奧運男子拳擊52公斤級銅牌的中國拳手胡建關，今屆繼續出戰該項目，然而他在16強遇上日本選手田中亮明，結果被判落敗，賽果在內地引發熱議。



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比賽打三回合兩勝制，據內地傳媒所指，胡建關及田中亮明首回合都有擊中對方。而從5名評判的分數可見，當中有3人認為田中亮明在首回合中取得優勢。

中國拳手胡建關男子拳擊52公斤級16強遇上日本選手田中亮明。（Getty Images）

其實首回合後胡建關已經受傷，右眉出現了傷口不斷流血。第二回合裁判3次叫停比賽，讓胡建關處理血跡。內地傳媒認為，日本拳手此時在比賽中不斷用頭及手肘撞向胡建關，但裁判視而不見，反多次警告胡建關。

因考慮運動員健康，裁判終在第二回合完結前約1分鐘終止比賽。而第二回合，5名裁判中有4人認為田中亮明贏得該局，結果胡建關總分以1：3落敗，未能晉級，跟獎牌無緣。

胡建關在比賽中途打到流血。（Getty Images）

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胡建關落敗後於微博撰文，直言自己對賽果感到十分不滿，他寫道：「公平只為東道主服務，我不過是個犧牲品！」

他的投訴隨即引來網民討論，為他抱不平，但他及後已刪文，並另發感言，「帶着遺憾離開東京奧運的賽場，輸的心有不甘，也很無奈。對於過程和對手以及裁判的判罰，我表示不滿。我可以輸，但輸的有點無奈。」

胡建關曾在微博撰文，但之後刪帖。（微博截圖）

胡建關指自己為備戰奧運，堅持了5年，途中遇上兩次眼睛手術，冒失明的風險捱下去。「可是結局卻不盡人意！願以後在新的領域、新的征程一切順利。」

胡建關不滿裁判決定。（Getty Images）

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