東京奧運．滑板｜最有愛的比賽　女子公園賽競爭溫馨兼備

友誼第一，比賽第二。

東京奧運新增設的滑板項目，今日（4日）上演女子公園賽，成為20歲以下「小妹妹」的天下，英國奪金希望布朗大戰3名主場日本選手，日本的四十住櫻決賽得分突破60，最終贏得首屆滑板公園賽金牌，布朗靠最後一回的高水準表現摘銅。



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東京奧運女子滑板公園賽（Park Skateboarding），選手們不時互相擁抱及鼓勵，加上選手們即使失手，臉上也掛上笑容，感覺並不像奧運比賽，令觀眾看得津津樂道。

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女子滑板公園賽，擁抱不斷，十分溫馨。（Getty Images）

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說回爭金形勢，是屬於年青人的世界，3名日本主場出擊的選手12歲的開心那（Kokona Hiraki）﹑15歲的岡本碧優（Misugu Okamoto）及19歲的「師姐」四十住櫻（Sakura Yosozumi）。「客軍」之中以13歲的布朗（Sky Brown）奪金呼聲最高。

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英國滑板妹妹布朗是今屆的金牌大熱門。（Getty Images）

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初賽第二組登場的開心那，以一身全白連身褲造型出戰，造出不少高難度動作，並在第二次拿下52.46分，是今次賽事首名得分突破50大關的選手。隨後在第三組亮相的布朗，顯得游刃有餘，連續兩次造出50分以上，其中一次更拿下57.4分，二人順利躋身決賽。

最後一組出場的另一名日本選手﹑15歲的岡本碧優造出58.51分，後來居上，以首名晉級決賽。

年僅12歲的開心那發揮穩定，贏得銀牌。（Getty Images）

公園賽決賽緊接上演，3名日本選手夾擊布朗，初賽以總成績第4名出線的四十住櫻連續做出兩次540度轉身成功，並首度打破60大關，首輪以60.09分高踞榜首。全場最年輕的開心那，表現穩定，連續兩次取得58.05分及59.04分，穩佔第2位。

四十住櫻決賽成功做出高難度動作，並取得超過60分的佳績。（Getty Images）

面對強敵，初賽首﹑次兩名晉級的岡本碧優及布朗嘗試增加難度，可惜頭兩輪同樣失手，壓力落在二人身上。「天空妹」未受壓力影響，最後一次終於得手，最終取得56.47分。岡本碧優最後一個動作同樣失手，最終只得「梗頸四」。岡本倒地後不禁落淚，當她返回平台時，一眾選手立即上前安慰她，充份展現奧林匹克精神。

岡本碧優最後一擊失手，倒地後不禁失望落淚。（Getty Images）

日本未能包辦頒獎台，布朗最終後上摘銅，她不禁激動落淚。女子滑板公園賽的頒獎台，大有可能是史上最年輕的三甲組合，三人合共只得44歲，平均年齡不足15歲。

三名不足20歲的選手踏上頒獎台，溫馨依然。（Getty Images）

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