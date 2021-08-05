港乒女團奧運奪銅｜回顧土炮成長重建路　信可超越孖寶黃金一代

13年前北京奧運，香港乒乓球隊雅典奧運男雙銀牌李靜/高禮澤連同張鈺出戰，最終8強止步，當時還是男隊教練的陳江華賽後說，港乒重建最少十年。

今天，香港以全土生土長球員奪得東京奧運女團銅牌，更報卻5年前里約奧運面對德國的一敗之仇。這段重建路，正是香港乒乓球由國援走到土炮的歷史新一頁。



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現任港隊總教練陳江華是香港首個奪得兩面奧運獎牌的教練，「乒乓孖寶」李靜/高禮澤2004年摘下雅典奧運男雙銀牌之時，他正是男隊教練。

李靜則是球員及教練年代都能奪得奧運獎牌的香港第一人。杜凱琹、蘇慧音和李皓晴，更是香港首面以全土炮奪得的奧運乒乓球獎牌得主，極具歷史意義。

李靜是香港首個在球員及教練年代，都能奪得奧運獎牌的香港首人。（楊宇翹攝）

對上黃金一代由國援主導

三女由出道被稱為「小花」，到今天成長為奧運獎牌運動員，見證香港乒乓球發展「血淚史」。港乒對上一個黃金一代是千禧年後，男隊以「孖寶」李靜和高禮澤、以及梁柱恩和張鈺為骨幹，女隊則有帖雅娜、張瑞、林菱和柳絮飛。

這批來自內地的球員，為香港創下不少第一次。雅典奧運銀牌固然可喜，他們在世錦賽、亞運、亞錦賽等大型賽事，成績同樣亮眼，高禮澤就說過，2006年多哈亞運男雙決賽擊敗中國組合馬琳/陳杞，就是生涯最輝煌一戰。當時港隊由國援主導，土炮球員只得男、女隊各一人的謝嘉俊和于國詩。

【女雙銅牌戰精彩畫面】

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港隊於2008年未能在京奧取得獎牌後，陳江華當時承認欠缺接班人，港隊最少需花十年重建。事實上，當時港隊不得不展開重建之路，因為國際乒聯在2008年的周年大會上通過，從該年9月1起，21歲以上轉籍球手不能參加世錦賽及世界盃，18 至21歲以及15至17歲的，則需住滿5年及3年方可解禁。

修例之舉目的顯而易見，就是減少中國「海外乒團」壟斷，提高乒乓球項目的競爭性。

率領港女乒殺入銅牌戰的李靜，每場展現激情一面，賽後金句連連。（楊宇翹攝）

4年後倫敦奧運，香港男隊依舊靠唐鵬、江天一和梁柱恩等國援老將，當時黃鎮廷以「P牌」後備身份隨隊前赴倫敦，全程只作壁上觀，女隊的李皓晴則已獲上陣機會。當時19歲的她於女團其中兩場雙打上陣，對奧地利和韓國均夥拍帖雅娜，1勝1負的戰績，絕不失禮。

兩年後的仁川亞運，黃鎮廷、李皓晴、吳穎嵐等土生土長球員已逐漸擔正，後來更取代唐鵬、張鈺、帖雅娜等老將，成為港隊重心。當時他們已被視為里約及東京奧運的基本班底。

當然，本土球員成長也經歷不少挫敗，例如黃鎮廷就曾連番在大賽關鍵時候失利，包括今屆奧運混雙8強不敵法國組合。港隊女乒在大師姐帖雅娜「最後探戈」的帶領下，帖、杜凱琹與李皓晴攜手殺入女團8強，但敗在整體經驗、心態及球技均更成熟的德國手下，三人以眼淚作結。

李皓晴早於2014年仁川亞運已逐漸擔正。（楊宇翹攝）

1800多天之後，帖雅娜退役了，換上蘇慧音伙拍杜、李，她們終於踏上奧運頒獎台。3年前，總教練陳江華說過，「說要在大賽取得獎牌，他們尚有距離，但他們的潛質肯定好，再花5、6年磨練，這班球員的實力可以超越當年的黃金一代」。

今天的獎牌證明，土生土長的香港球員在競爭激烈的乒乓球運動之中，同樣能佔一席位，港乒也越過了由國援到土炮的重建十年。

蘇慧音在銅牌戰表現搶眼。（楊宇翹攝）

【首場女單蘇慧音迎戰削球手韓瑩】

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