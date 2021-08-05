東京奧運｜令評判難以扣分的跳水天才　全紅嬋一而再完美表現摘金

14歲的全紅嬋今日（5日）震驚游泳館。作為今屆中國代表團最年輕的運動員，全紅嬋在幾乎零大賽經驗之下，在女子個人10米高台決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，7位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的無敵姿態奪金，隊友陳芋汐得亞軍。



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全紅嬋在決賽5跳都保持很高水準。（路透社）

2007年出世的全紅嬋之前未參加過國際賽事，但在國內選拔賽表現優異，與15歲的師姐、世錦賽冠軍陳芋汐一同參加奧運。雖然全紅嬋欠缺大賽經驗，但她在今屆奧運一鳴驚人，技壓包括陳芋汐在內的所有對手。

全紅嬋在決賽其中兩跳獲得全部評判給予10分。（路透社）

在第一跳，全紅嬋及陳芋汐同樣做出向前翻騰三周半屈體，評判完成分亦一樣，兩人以82.5分並列首位。第二跳，這兩位中國選手同樣選擇向內翻騰三周半抱膝，全紅嬋造出驚人的完美表現，全部7位評判都給她10分滿分。全紅嬋這一跳獲得96分，以178.5分領先隊友陳芋汐。

全紅嬋在第二跳表現完美，全部7位評判都給她10分。（Twitter）

在第三跳，全紅嬋選擇難度系數3.3的向後翻騰三周半抱膝，這次差一點滿分，獲得95.7分，累積274.2分，繼續領先，並逐步拉開與隊友陳芋汐的差距。在第四跳，全紅嬋證明自己在第二跳得滿分並非靠運，她造出難度系3.2的臂立向後翻騰兩周轉體一周半，全部評判再度一致給她10分滿分，簡直令人難以置信。全紅嬋在第四跳再得96分，以370.2分穩居榜首。

全紅嬋在第四跳再度完美演出，令7位評判再一致為她打出10分。（Twitter）

在第五跳，全紅嬋選擇3.2難度系數的向後翻騰兩周半轉體一周半屈體，再次有好表現。7個評判中，有6位給她10分，餘下的一位給她9.5分，由於跳水打分是不計分數最高及最低的兩位評判，全紅嬋這一跳仍得滿分，再得96分，以466.2分摘金，為中國贏得今屆第33面金牌。隊友陳芋汐少40.8分，以425.4分得銀牌。

在第五跳，全紅嬋再獲得滿分。7位評判中，有6位給予她10分，扣除最高及最低兩位評判的分數後，她這一跳再得滿分。（Twitter）

全紅嬋贏得冠軍後，教練從後舉起她慶祝。（路透社）

2014年起接受跳水訓練的全紅嬋，在奧運決賽這5跳當中，有3跳獲得滿分，而其中兩跳更加全部評判給10分。全紅嬋成為第6位贏得女子個人10米高台跳水的中國運動員，之前5人先後是周繼紅（1984）、許豔梅（1988）、伏明霞（1992、1996）、陳若琳（2008、2012）及任茜（2016）。

【全紅嬋為中國贏得今屆第33面金牌】

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