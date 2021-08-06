東京奧運｜中國競步女神楊家玉臨尾被罰　失落獎牌場邊痛哭

東京奧運女子20公里競步決賽，世界紀錄保持者楊家玉大熱倒灶。雖然她一直留守領先集團，但在最後衝刺階段，她第3次被罰紅牌，需要暫停2分鐘，斷送獎牌希望。她最後以第12名完成，衝線後在場邊痛哭。



在今日（6日）下午舉行的女子20公里競步決賽，中國的楊家玉、劉虹及切陽什姐衝擊獎牌。25歲的楊家玉是世界紀錄保持者，被視為獎牌大熱，她的發揮亦佳，與隊友長居領先集團。

【楊家玉大部分時間處於領先集團內，可惜最後被罰失去衝擊獎牌的機會】

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最後5公里，意大利的帕米莎露（Antonella Palmisano）稍為領先，楊家玉從後追趕。離終點尚餘兩公里多，楊家玉犯規，第3次被罰紅牌，遭罰暫停兩分鐘！就是這兩分鐘，楊家玉遠離獎牌，最後以1小時31分54秒完成，排第12位，比冠軍慢超過兩分鐘。楊家玉衝線後，行到場邊哭起來。

楊家玉跑完之後哭起來。（網上片段截圖）

意大利的帕米莎露（中）贏得冠軍，中國的四朝元老劉虹得銅牌（右）。（Getty Images）

帕米莎露以1小時29分12秒首先衝線，贏得金牌。哥倫比亞的艾蓮娜絲（Sandra Lorena Arenas）慢25秒，以1小時29分37秒得銀牌。上屆里約奧運冠軍、四朝元老劉虹則以1小時29分57秒衝線，獲得銅牌，她在這個項目累積得到一金兩銅。內地傳媒稱，劉虹過去12年參加的比賽，她全部都能登上頒獎台。

至於另一中國選手切陽什姐就以第7名完成。

劉虹以第3名衝線，連續3屆奧運有牌。（Getty Images）

從比賽片段見到，只有中國的楊家玉及切陽什姐用膠布貼着肚臍。究竟這塊膠布有什麼作用？原來，楊家玉及切陽什姐在3年前參加亞運時都有用膠布貼肚臍，她們分別得金牌及銀牌，當年中央電視台問過楊家玉，對方解釋是「防止着涼、防止岔氣而貼的臍貼」。可惜在今屆奧運，臍貼並未幫到兩人贏獎牌。

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切陽什姐（右）都有在肚臍上貼膠布。（Getty Images）

此外，香港代表程小雅以1小時37分53秒完成，慢冠軍超過8分鐘，獲得第35名。

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