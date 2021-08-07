東京奧運．男足｜日本獎牌夢成空　久保建英嚎哭印記最悔恨時刻

東京奧運「足球小將」的故事，淚水交織大結局。日本男足抱着雄心壯志，希望主場出戰東京奧運幹一番功業，可惜空手而回。銅牌戰面對小組賽手下敗將墨西哥，早早落後下陷入劣勢，負1：3僅得第四。

場笛一鳴，他立刻支撐不住，坐在地上嚎哭，說出刻蝕在足球生涯裏的一句：「沒有如此悔恨過。」他是被視為寄託「藍武士」未來的人，久保建英。



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雙方在A組第二輪對碰，日本藉開賽快快手攻入兩球，2：1擊敗墨西哥。而上場準決賽，分別戰至加時。日本在加時下半場被西班牙一箭定江山，墨西哥更在互射12碼負於巴西。

彼此都這麼疲累，卻失掉3球。沒有如此悔恨過，很難受。 日本中場 久保建英

久保建英在完場一刻嚎哭。（Getty Images）

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分組賽碰頭的戰情恍如重現，但角色逆轉。日本隊顯然疲累，中場防守力未如晉級路上嚴密，結果早早失球。遠藤航在13分鐘追趕阿歷西斯域加（Alexis VEGA），禁區邊絆跌對手而被罰12碼，被墨西哥的法蘭斯高哥度華（Francisco Sebastian CORDOVA）先開紀錄，22分鐘再有祖漢華斯基斯（Johan VASQUEZ）接應罰球頂入。日本上半場落後兩球，下半場58分鐘再被阿歷西斯域加接應角球頂入。兩次失球，日本球員都甩位，讓墨西哥球員未受太大壓力下破網，主隊最後靠三笘薰個人突破而破蛋。

即將赴歐的三笘薰，接應久保建英橫傳，為日本破蛋。（路透社）

墨西哥憑死球連連數胡（按圖放大）

日本眾將失落獎牌後，完場後難掩失望。被寄予厚望的久保，今仗兩射不中龍，助攻橫傳予三笘薰，帶來入球。這些數據，不是他渴望的收穫。情緒難抑意難平，不禁放聲痛哭，「五體投地」伏在地上。對手、隊友與職員上前安慰，他仍難以止住淚水。「分組賽贏過墨西哥，從今仗賽果看，是有些地方放鬆了。但哪裏放鬆，我們都不理解」，久保坦言此刻是踢足球以來最難受一幕，「想了很多事，如果自己可以入球，如果自己可以助攻，如果自己獲得12碼……」。

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墨西哥球員亦上前安慰失落的久保建英。（美聯社）

西甲豪門巴塞隆拿青年軍成長，轉而去到另一班霸皇家馬德里，近季借到不同西甲球隊，在波折之中交出表現。奧運前才剛過20歲，久保建英已經歷不一樣的足球人生，年紀小小已有雄心壯志。今回哭成淚人，淚水帶着悔恨，也流出壓力。

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久保建英含淚受訪，誓言要爭取在世界盃挑大樑。（影片截圖／NHK）

日媒賽前訪問過久保建英就讀過的幼稚園，園長天野優子說久保小時已相當自負，在運動方面經常展示競爭心。天野說：「他從不表現出軟弱一面。那時他走行跳繩相當快，甚至認真跟負責的老師比拼。」這一仗銅牌戰，銘記於一眾「藍武士」心中，自然少不了這位日本足球未來領軍人物。收拾心情，重新上路，放眼9月舉行的世界盃亞洲區外圍賽12強賽，「來年世界盃，希望自己成為必然主力。首先在12強賽上陣，爭取多一場上陣，帶來勝果，努力爭奪位置。」

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東奧男足銅牌戰：墨西哥3:1日本（按圖放大）

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