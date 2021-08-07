東京奧運．現代五項｜德國熱門慘遭自己友伏擊　獎牌幻滅馬上哭了

在運動員眼中，5個世界冠軍的份量，也許不及一面奧運金牌。

德國女子現代五項好手施萊，戰畢劍擊及游泳後領先一眾女將，有望衝擊金牌。比賽場上，敵人層出不窮，想不到她的對手竟然是她的拍檔，在馬術項目「捧蛋」，奧運獎牌再度夢碎。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息

現代五項包括劍擊﹑游泳﹑馬術﹑跑步及射擊，一眾運動員需要在兩日出戰全部項目。

東京奧運女子現代五項，周四（5日）先上演劍擊項目，有別於平常的劍擊賽事，以重劍與其他對手打一分的即時死亡。戰畢劍擊回合後，德國的施萊（Annika Schleu）以打破奧運紀錄的274分高踞榜首。

施萊戰畢劍擊回合後，取得打破奧運紀錄的274分。（Getty Imags）

施萊在200米自由泳游出2分16.99秒，再取277分，以總分551分高踞榜首，拋離次席的選手超過20分，挾大好形勢出戰馬術項目。

「打邊爐最緊要係個爐」，馬術最緊要，當是是馬。選手技術之外，也要配合一匹好馬。

現代五項的馬術，選手隨機抽選馬匹。施萊抽中馬匹「神聖小子」（Saint Boy）出戰場地障礙賽，豈料拍檔卻成為她衝牌的最大阻礙。施萊策騎準備跳欄前，「神聖小子」突然「煞掣」未能清脆過欄，其後再發脾氣，拒絕跳欄，並走到場邊不斷後退。

馬仔唔聽話，施萊急哭了。（路透社）

施萊不是「動物傳心師」，不能參透拍檔的想法。她用盡所有方法嘗試安撫馬匹無果，既無奈又心急，束手無策的她急得落淚，最終這名領先的德國選手今項「捧蛋」。即使施萊在跑步及射擊的混合項目中，取得537分，同樣未能力挽狂瀾，最終以總分1088分完成賽事，跌至第31位，當然無緣獎牌。



這匹「神聖小子」今回變成「做王者」，「做低個做」。俄羅斯選手古庇杜蓮娜（Gulnaz GUBAYDULLINA）在游泳項目排第1，馬術項目抽中「神聖小子」，同樣捧蛋。

施萊哭了，馬匹彷彿笑了。（路透社）

Horse protests at the Olympics and refuses to jump, and then begins walking backward. Rider Annika Schleu in tears. pic.twitter.com/4CG1hwrERj — ✨Sk Boz✨ (@skkboz) August 6, 2021

31歲的施萊往績彪炳，曾經5度贏得世錦賽冠軍，今屆再度衝擊奧運獎牌，可惜遇着「馬仔唔聽話」，獎牌夢就毀在一隻馬身上。施萊上屆里約奧運以「梗頸四」完賽，今屆又遇上不幸事件，似乎施萊與奧運獎牌都是無緣。

值得一提的是，施萊上屆原本以第5名完成賽事，但第4名的中國選手陳倩被驗出服用禁藥，最終被取消資格，結果施萊遞補上第4名。

施萊（左）在里約奧運取得「梗頸四」，與獎牌無緣。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運更多與馬匹有關報道：

馬術障礙賽裝飾太逼真 馬兒嚇到兜圈走 選手諗計解決

瑞士代表馬越野賽受傷 無法復元施行人道毀滅

【障礙賽的其他欄，甚有日本特色】

【瑞士代表馬慘被人道毀滅】