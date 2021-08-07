東京奧運︱俄羅斯跳高女王的漫長等待　終拿回早應屬於她的金牌

跳高場上俊男美女特別多，最閃亮的一位，絕對是俄羅斯跳高女王拉絲堅妮（Mariya Lasitskene）。

28歲的她，早應在奧運賽場大放光芒，5年前被視為金牌大熱，卻受累俄羅斯田徑隊被一刀切禁止參加2016里約熱內盧奧運，無奈看着別人作賽。1800多天的等待過後，她終於踏上這個早應屬於她的舞台，拿回她的冠軍獎牌。



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俄羅斯因「國家級」禁藥問題被禁止參加大型運動會4年，其中一個「重災區」為俄羅斯田徑聯會。「黑狗偷食，白狗當災」，俄國跳高女王拉絲堅妮已錯過2016奧運，她一度以為再次好夢成空。各方最後傾掂數，俄羅斯選手可以「俄羅斯奧委會」（ROC）名義出戰。不能奏國歌，不能升國旗，至少她5年後可以參加這個夢寐以求的比賽。

若然能夠出場，只要發揮正常，獎牌是拉絲堅妮的囊中物。從2015年連贏三屆世錦賽女子跳高冠軍，近幾季最佳成績全都在2米以上。初戰奧運難免緊張，身經百戰的拉絲堅妮，也在試跳1.96米時兩度失敗，最後一次試跳的絕境中咬緊牙關跳過，開始發揮出真正實力。

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圓夢贏得金牌一刻，拉絲堅妮激動得哭成淚人。（Getty Images）

▼俄羅斯跳高女王喜極而泣 ▼

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她陸續試跳1.98米、2米、2.02米2，越過2.04米後，已經沒有對手。圓夢贏得金牌一刻，她激動得哭成淚人，畢竟，這一刻已經等待得太久，而且她幾乎連參加今屆奧運的機會也沒有。

世界反禁藥組織（WADA）2019年12月裁定俄羅斯違反禁藥規例，甚至更改藥檢資料，幫助運動員使用禁藥，決定禁止俄羅斯參加2020奧運。俄羅斯禁藥問題嚴重，也有罕有例外，拉絲堅妮自2017年通過藥檢，獲准以中立身分參賽，然而之後俄國再被「一刀切」禁賽，去年她一度以為不能參加奧運，「大概沒可能參加東京奧運，中立選手身分參加的希望也沒有」

2016年里約奧運開幕前夕，WADA揭露俄國「系統性」使用禁藥，政府參與其中，包庇運動員犯禁。俄國代表團被罰禁止出場，部分項目的運動員甚至不准以中立身分參加，當中包括拉絲堅妮在內的田徑隊全體成員。

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拉絲堅妮終於拿到早應屬於她的金牌，對獎牌珍愛有加。（Getty Images）

▼俄羅斯跳高女王拉絲堅妮 ▼

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能夠出場，已是萬幸。她頂住重壓，獲得金牌，如釋重負之下，流下百感交集的眼淚。

「真是漫長的等待」，賽後拉絲堅妮說，「我很開心……一時間所有東西一起湧出來，我的全部情感，以及對所發生一切的感激之情。」就算確定能夠出戰奧運，她5月時不幸受傷，成為她不能以最佳水平出戰的最大障礙。

「我曾經有過憂慮，但獲得教練、家人和治療師的支持，他們全部都信任我，我不想令他們失望。」她果然毋負眾人信任，以超卓的技術勝過一眾對手，勇奪金牌，一面早應屬於她的奧運跳高獎牌。

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