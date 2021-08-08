李慧詩奧運奪銅｜香港回憶裏總有她的關鍵字　一起成長一起強大

「我好想贏郭爽。」

或許沒有香港人再記得這句話，這是2010年廣州亞運前，李慧詩許下的宏願。當時中國的郭爽已是世界冠軍，李慧詩國際舞台仍是小妹一名。

但，她做到了。當年憑500米計時賽為香港奪得該屆亞運第一金，後來於爭先賽增添一銅；自此，她用雙腿書寫屬於香港人的故事。

她是one and only，香港唯一。她成長牛頭角下邨，標誌着努力拚搏、默默耕耘的一隅。獅子山下，她從屋邨的小格子奮鬥到世界盡頭，這是屬於香港獨一無二的回憶。

一雙最強大腿，是奧運銅牌、世界冠軍、亞運五金，也是曾經跌斷手手術失敗差點被總教練沈金康攆走、亦是無數次炒車在身體烙上無數的疤痕、更是至愛的普林俊教練猝逝後留下的傷口。

她最喜愛烏龜，因為烏龜堅持不放棄，最終慢慢地贏了驕傲的兔子。於她，這彷彿是一種人生折射，只要保持謙卑、咬緊牙關，終有一天發光發亮。

三戰奧運，兩面銅牌，或許教人慨嘆，怎麼女車神就與奧運金牌無緣？其實，這些年來，她扛住沉重壓力、背負港人期望，一路走來，已經不容易。

回望過去，你我之間總有她的身影，可能是每次站上頒獎台的笑靨，也可能是炒車後落淚的心酸。關於她的每一個關鍵字，串連了香港人，因為她與我們一起成長、一起強大。