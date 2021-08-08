東京奧運︱藝術體操爆爭議　銀牌得主教練辭職抗議：工作已沒意義

藝術體操個人全能賽重演「橋本大輝式」爭議，以色列選手阿舒琳（ASHRAM Linoy）在犯錯下依然得到高分，擊敗俄羅斯奧委會代表甸娜艾華蓮娜（AVERINA Dina）奪金。事件發酵大半日，俄方開腔炮轟對手跟裁判，有教練更辭職抗議。



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藝術體操個人全能決賽再度出現「橋本大輝」時刻，以色列選手阿舒琳在跌彩帶下照樣得到高分，結果以0.15分之差爆冷力壓俄羅斯奧委會的甸娜艾華蓮娜摘金，打破俄國在此項目超過20年的壟斷。

藝術體操再現橋本大輝時刻 以色列女將失誤照破俄壟斷

俄羅斯代表在比賽期間3度上訴，結果全遭駁回，甸娜艾華蓮娜在零犯錯下失金，賽後流下委屈之淚。

阿舒琳在表演中途跌彩帶，但仍獲得高分。（路透社）

俄羅斯聯會主席憤然辭職

俄奧委會藝術體操主教練兼全俄羅斯藝術體操聯會主席，賽後宣布辭職，「工作還有意義嗎？這樣的評判和規則，藝術體操沒有前途。」其他教練受訪時也直指「甸娜贏了」，只是裁判並不公正，「他們總說若出現這種錯誤，運動員將無法奪冠。但今場比賽的結果，簡直是藝術體操的尷尬。」

甸娜艾華蓮娜流下委屈之淚。（Getty Images）

甸娜艾華蓮娜在零犯錯下失金，賽後流下委屈之淚：（按圖放大）

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銀牌選手炮轟：她是失敗的女孩

當事人甸娜艾華蓮則表示，結果令人痛心。她直言能接受自己屈居亞軍，但前提是評分要公正。「4場比賽都很順利，我認為我贏了，但裁判覺得我們總是贏。奪金的是個失敗的女孩。」

裁判在為最後一項比賽評分時，用了比平時長得多的時間，當事人甸娜艾華蓮指當時內心已明白會發生什麼事，「我意識到他們這樣做是為了不讓我贏。我從事體育這麼多年，已經知道一切。」

甸娜艾華蓮表示結果令人痛心。（IG@arishadina1998）

甸娜艾華蓮娜及孖生姐姐多年來並肩作戰，私底下亦感情要好：（按圖放大）

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對於所有指責，阿舒琳隨後發聲反駁，她相信裁判表現非常好，而自己也沒有問題。「我只專注在自己身上，這是我努力換來的成績，我把自己做到最好了。」

阿舒琳打破俄羅斯在藝術體操個人全能賽21年的壟斷，賽後激情慶祝：（按圖放大）

事件在外國也引起不少迴響，有外國傳媒以「體操的恥辱」去形容阿舒琳；網民也在奧運的社交網站官方帳號下留言：「裁判就是小丑」、「俄羅斯女生很可憐，裁判盲了」、「全世界不會記住這面金牌，只會記住裁判有多噁心」，「金牌被偷了」等等。

獲得群眾一面倒的支持，甸娜艾華蓮最終也在Instagram上致謝，「我們看到了，十分感謝大家的愛及支持，我也愛你們。」

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