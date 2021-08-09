【港超聯】9月中開鑼菁英盃將改制　港會勢升班料獲放寬外援限制

港超聯來季分別有愉園及天水圍飛馬退出，惟足總今日（9日）公布下屆參賽隊數「坐7望8」。據指上季港甲盟主港會將升班，並預料會獲足總「特事特辦」，放寬外援限制。



繼老牌球會愉園因財政問題棄戰港超，足總早前再收到天水圍飛馬入信，確定退出來屆港超。目前賽事僅餘6支球隊參賽，足總今日召開港超聯會議，商討對策。

足總行政總裁譚秋朗表示，下屆港超隊數「坐7望8」，「這個可能性很大，我們仍跟另一支球隊討論中，希望能把失業球員留在球圈發展，也提高賽事吸引度。」有傳屯門有意組軍參賽，起用部份前飛馬、愉園球員，並借用港超球隊小將；譚秋朗指，有關新球隊的消息，預計約一周後才有確實答案。

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港會上屆參加港超，已是2016/17年球季，守門員馬浩龍(右)當時表現獲好評。（HKFA）

港會料獲放寬外援限制

港會對上一次征戰頂級聯賽已是2016/2017球季，惟當屆20戰僅得6分，以包尾第11名降班。港會及後曾奪得港甲冠軍，符合升班資格，但拒絕升超；這支業餘球會去季亦再稱霸港甲。

據了解，由於港會人腳以洋將為主，該隊將獲放寬外援限制，容許球隊只註冊或派出有限度的本地球員上陣，形式跟富力R&F當年空降港超時相似。

愉園早前宣布退出來屆港超聯。（資料圖片）

菁英盃或改踢雙循環聯賽

至於港超仍按計劃於9月中開鑼，會先進行菁英盃，惟消息指賽事會改制，變成兩循環聯賽，把每隊比賽場數增至12場；場上必須派出3名U23球員的規例則不變。港超聯賽則延續上季賽制，會以三循環決出冠軍。

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