足總主席為辭愉園董事解畫：無謂掛名冒險　飛馬來屆命運月底揭盅

香港老牌球會愉園欠薪550萬，足總主席貝鈞奇被指在知情下退任另一愉園俱樂部公司董事。他今（15日）回應是未有否認，但強調辭職因「不做違法事」，並在背後催促金主支薪。「快活谷」職球員同日跟資方到勞工處開會，得出解決方案。

另外，足總指暫只收到6間球會申請參加下季港超，天水圍飛馬仍有待是否續戰，仍有待確認。



愉園拖欠職球員薪金約550萬，苦主們日前召開記者會，揭發足總主席貝鈞奇，年初退任愉園俱樂部董事一職。

球員質疑貝鈞奇對欠薪問題知情，但未有協助解決事情。貝鈞奇今出席足總董事會後回應，先澄清自己於去年12月辭任。他聲稱自己初時獲邀擔任董事，已跟高層約法三章，不投資金錢及參與日常管理。

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22名愉園職球員早前出席記招，表示已入稟勞工處向球會追討欠薪。（資料照片／袁志浩攝）

不過，他未有否認對欠薪問題一早知情，僅強調自己不會違法：「年輕球員也不認識我，又沒有參與實際營運，無謂掛名冒風險。2014年曾發生假波事件退出，當時我也有補貼球員，已承擔過同類事件多次，今次沒必要這樣做。」

被問到有關舉動會否有礙觀感，他指出自己在背後已多次催促班主陳志實「找數」，也找人分析相關刑責及要求。「班主遇上經濟困境，其實每個人也是受害者。」

足總主席貝鈞奇身兼愉園體育會主席。（資料圖片）

愉園足主陳志實承諾分批找數

足總未有實際行動協助追討，約15名愉園球員今日就到勞工處跟資方進行調停會，球員代表屠俊翹指雙方「心平氣和溝通」，並成功跟球會班主陳志實透過長途電話聯絡。對方承諾會分批、每星期支付部份欠薪，據指首批金額約25至30萬港元。

相關球員普遍認為方案合理，「希望他首星期能兌現承諾，否則任何條件或限期也沒有用。假如他限期前做不到的話，就會繼續入稟」。

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下季港超暫剩6隊 飛馬最快月底答覆

另外，足總今日確定收到6間球會申請，報名參加來季港超聯，惟同時收到天水圍飛馬入信，要求押後至7月底再答覆。

貝鈞奇指足總會作最壞打作，考慮踢四循環、增加盃賽場數等，以符合亞洲足協要求，亦會嘗試邀請港會及高力北區等升超，但資金往往是最大問題。「足總很難親自資助球會，他們要自己想清楚，羅生搞南華有聲有色，是有心人，希望能繼續。也期待球圈人士團結，會盡快召開港超聯會議。」

上季港超第四名的天水圍飛馬，仍未確認參加下屆港超。（資料圖片／袁志浩攝）

至於港隊主教練方面，行政總裁譚秋朗指足總已開展招聘程序，預計需時3至4個月，10月份的U23亞洲盃外圍賽，港隊料會由本地教練領軍。他亦透露，足總已覓得新技術總監的人選，並已向對方開出聘約。

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