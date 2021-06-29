香港足總再低調公布人事變動　新任機構管治總監曾自組音樂公司

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-29 11:47

香港足球總會去年被狠批行政管理不善，主管有關問題的機構管治總監懸空1年，終有新人接任。 然而足總冷處理人事變動消息，昨日（29）履新的連𨯚君，跟新行政總裁譚秋朗同缺足球相關背景。

足總去年被審計報告揭發管理不善，及後各高層於立法會帳目調查委員會解畫，卻把事情「愈描愈黑」。其中年薪過百萬的前足總機構管治總監胡子慶被狠批失職，最終自行離任。

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去年審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）

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在機構管治總監懸空近1年後，足總終覓得新人選。然而足總繼早前僅於官網低調發稿公布新行政總裁譚秋朗上任後，再度「靜悄悄」行事，昨日突然更新秘書處架構表，顯示新機構管治總監為連𨯚君。

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足總於官網更新架構表，機構管治總監一欄出現新名字。（網上截圖）

連𨯚君（Youn Ling）畢業於香港大學法律學院，曾以女高音身份表演。

翻查網上資料，連𨯚君（Youn Ling）1988年畢業於香港大學法律學院，惟她及後側重於藝術發展。

她曾跟香港女高音江樺（Ella Kiang）學唱歌，並於香港大會堂跟聖約翰座堂以女高音身份表演。2007年連𨯚君跟友人合組公司「Music-go-round」，推廣古典音樂；她加入足總前，於香港歌劇院擔任總經理一職，從她的履歷來看，連𨯚君跟新CEO一樣，缺乏足球背景。

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連𨯚君於去年底仍擔任香港歌劇院總經理。（網上截圖）

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