美斯加盟PSG｜轟動如國家元首到訪巴黎　最快周末法甲處子登場

2021年8月10日是美斯加盟巴黎聖日耳門（PSG）的第一天。一個球星的轉會，氣派及場面如同國家元首到訪巴黎。警車開路，萬人空巷，每到一處，皆有球迷歡迎。當他步出酒店露台向球迷打招呼，真的有種國家元首向子民揮手的感覺。



【美斯現身巴塞羅那機場，前往巴黎】

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美斯在8月8日哭別效力21年的巴塞隆拿，8月10日早上與太太安東莉娜及家人登上私人飛機，前往巴黎，準備加盟PSG。數以百計的PSG球迷到機場接機，戴住PSG口罩落機的美斯亦十分「識做」，特地行到機場的窗口，向路邊的支持者揮手。

【美斯抵達巴黎機場，向支持者揮手】

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在警方電單車開路下，美斯先到醫院接受體測。PSG及美斯的球迷已經在市內各處聚集，迎接美斯，有的在美斯入住的酒店門外，有的在巴黎王子公園球場外，還有的在美斯車隊路經的路口，更有人踩住單車，沿途追住美斯，可說是群情洶湧。

美斯的座駕有警車開路。（路透社）

【美斯現身酒店露台，向球迷揮手】

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美斯到達酒店後，特地與家人走出酒店露台，向球迷揮手。美斯與新隊友及教練普捷天奴見面，並與球會主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）出席簽約儀式。美斯當然要到球場拍攝宣傳片段及照片。他脫下西裝，換上30號球衣，落草地上表演球技。

【美斯的第一日巴黎生活】

美斯說：「我迫不及待想在巴黎開展我職業生涯的新一章，球會的意願跟我的目標一致。我很清楚這裏的職員及球員是多麼優秀，我決心與他們一起，為球會及球迷創造非凡成就。我很想盡快踏足巴黎王子公園球場。」

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艾卡利法說：「我很高興美斯選擇加盟PSG，我非常歡迎美斯及他的家人來到巴黎。美斯沒有掩飾他繼續想在高水平更上一層樓，還有贏得錦標的渴望，正與球會的目標一致。有美斯加入我們世界級的團隊，證明了我們招攬的工作很成功。與我們優秀教練團隊一起，我期望球隊可以為我們全隊的球迷創造歷史。」

大批巴黎球迷昨日早已在主場外守候，準備美斯正式加盟。（路透社）

法甲已經開鑼，PSG首戰作客特魯瓦贏2：1，美斯最快會在當地時間周六（14日）晚主場對斯特拉斯堡的聯賽為PSG處子登場。

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