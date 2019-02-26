【英聯賽盃】阿列沙巴拿加被車路士罰一周薪金　向沙利及球迷道歉

車路士門將阿列沙巴拿加在聯賽盃決賽加時被換走時拒絕離場，成為話題。這名西班牙門將在賽後隨即解釋絕非有意違抗主帥沙利的指令；車路士周二就事件發表聲明，阿列沙巴拿加被罰款一周薪金，並公開向沙利及球隊道歉。

聲明中，阿列沙巴拿加為事件向沙利﹑球隊及球迷致歉，「在聯賽盃決賽過去後，我反覆思量該仗的事件。雖然這是一場誤會，但經反省過後，我深明自己在處理當時情況上犯下大錯。我在此衷心向沙利、卡巴尼路、隊友、球隊及一眾支持的球迷致歉。我願意承受球會一切的處罰，並從今次事件中學習」。

車路士在聲明中宣布決定向阿列沙巴拿加罰款一周的薪金，以作警戒，罰款將捐予車路士基金會。

阿列沙巴拿加在聯賽盃決賽加時中，曾多次倒地，才使沙利一度希望將他換出。（Getty Images）

阿列沙巴拿加在聲明中表示，知道自己在場上的反應過大，並會從今次事件中學習。（Getty Images）

至於領隊沙利事後與阿列沙巴拿加面談，並表示事件已成過去式，希望將注意力放在往後的賽事中，「我與阿列沙巴拿加在事後會面，他向我及球隊上下致歉，他知道自己當時的反應過大。處分與否決定權在球會，對我而言事情已成過去。球隊在聯賽盃決賽的發揮正面，但因個別事件而蓋過己隊的努力我感到遺憾。球隊上下現專心為下場賽事備戰，必須將此事拋拋諸腦後。」

阿列沙巴拿加拒絕被調離場，造成主帥沙利的尷尬一幕。（Getty Images）

事緣日前車路士在聯賽盃決賽面對曼城，戰至加時沙利因阿列沙巴拿加疑受傷，欲以卡巴尼路入替。不過，該名24歲的西班牙門將不斷向場邊以手勢示意無大礙，拒絕離場，擾攘一輪後他最終繼續留在場上作賽。沙利換人不果後，一度憤而拂袖而去，在更衣室前折返。

賽後，兩名當事人異口同聲表示今次事件只是誤會。阿列沙巴拿加在個人Instagram解釋，他並無半點違抗主帥命令的念頭，「沙利以為我未能繼續作賽，我不斷向場邊表示我可以繼續留在場上，直至軍醫向沙利報告我的狀況」。

Kepa Arrizabalaga and Maurizio Sarri have tonight issued follow-up statements following Sunday's Carabao Cup final... — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 25, 2019

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後備門將卡巴尼路在換人鬧劇中大感無奈。（Getty Images）