美斯向老友自爆離開巴塞原因　「三日內翻天覆地感受無法形容」

美斯哭着離開巴塞隆拿，笑着加盟巴黎聖日耳門，前後只花上三日時間。

別說是他本人，相信全世界球迷也不會習慣。一切已成定局，美斯不再等同巴塞隆拿，他為何要走，彷彿已經不再重要。阿根廷記者爆料，公開他跟兩老友Whatsapp群組對話，球王為何要走，還是希望聽一聽。



美斯離開了，他跟巴塞隆拿的回憶仍散落四周。終要離開13歲效力至今的母會，美斯在他的告別記者會上哭完又哭，他周三正式加盟PSG前，先向碧基和法比加斯兩個老友，交待離隊因由。

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美斯與碧基和法比加斯自小認識，情誼多年未變。

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3人同在1987年出生，在巴塞的拉瑪西亞青訓基地由細玩到大， 他們有一個名為「巴塞隆拿87一代」（Barcelona Generation '87）的手機群組，阿根廷記者貝娜迪（Veronica Brunati）聲稱，美斯在群組中發訊息說「我不想走，但巴塞無錢，已經別無選擇」，又指「巴塞盤數十分惡劣，他們不能跟我續約。」

貝娜迪沒有提供二人對美斯離隊的回應，惟碧基和法比加斯均分別在Instagram寫下長文，碧基訴說自2000年13歲時遇上美斯後的種種，感慨說「沒有你的魯營和巴塞隆拿，一切不再一樣」；法比加斯也深有同感，認為沒有美斯的巴塞不再相同，又說出二人首次遇見時的一段小故事。

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法比加斯以長文講述跟美斯相遇相知的經歷。（Instagram＠cescf4regas）

法比加斯：一開始已知你與別不同

「我永遠不會忘記你13歲時來到的那一天。他們說有個來自阿根廷的男孩來試腳，你坐下來，全程沒說話。」法比加斯寫道，「教練在單對單（one on one）練習時跟我說，要狠狠地面對你，我見你生得如此矮小，以為可以輕鬆贏你。我真蠢，你令我倒在地上，自那刻開始，我已知道你是與別不同的。」

留在巴塞21年，離別只花上3天，美斯受訪時直言，「過去一星期的經歷，實在難以用言語來形容。」他說，「我一生都活在同一個地方，要跟巴塞隆拿告別真的很難。」

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美斯將在PSG穿上30號球衣。（Getty Images）

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百感交集的美斯

「3日之後，在沒有忘記所發生事情的情況下，一切也改變了。」美斯不諱言，「我曾活在深深的自我懷疑、極度緊張不安和充滿期待離隊一刻發生的複雜情緒之中。」

職業生涯尾聲才離開舒適圈，美斯既期待又有點怕，巴黎人的熱情，令他安心不少，「人們在街上歡迎我，感覺真特別，我為巴黎的新生活和球員生涯新一章感到很興奮。」

對於PSG的超級豪華陣容，不止全世界球迷，連這位阿根廷球王也興奮，「真瘋狂，我很開心可以跟尼馬、麥巴比和所有隊友分享每天生活。這裏有一些很神奇的轉會，這球隊真是太奇妙。」美斯已急不及待跟新隊友練波，「我想立即練波，因為我可以跟一班全球最佳球員一起踢波，那總是好的。」

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