美斯離巴塞｜鬧離隊到堅離隊　重溫阿根廷球王曲折離奇的12個月

阿根廷球王美斯與巴塞隆拿早前一度雙方達成續約協議，以為這場轉會風波就此散場，結局卻以180度扭轉，巴塞方面發聲明指因為「財務和結構性障礙」，而無法執行新合約的條款。由鬧離隊到真正離隊，一同重溫美斯與巴塞隆拿波折離奇的12個月。



美斯與巴塞超過20載的賓主關係，如今無奈告一段落。（資料圖片／Getty Images）

2020年8月：歐聯大敗埋離隊伏線

2：8，巴塞隆拿在上年歐聯一場恥辱性大敗，美斯心灰意懶嚷離隊，為美斯離隊風波掀起序幕。美斯求去，「巴塞大地震」隨之而來，教頭斯迪恩及體育總監艾比度淪為犧牲品，但時任會長巴圖美奧遲遲未辭職，內亂愈演愈烈。

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美斯隊中好友蘇亞雷斯不近人情被清洗，向球會表明離隊意願，一場拉鋸戰隨後上演，雙方各執一詞。

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2020年9月：傾掂數多留巴塞一季

美斯離隊消息一出，轉會傳聞不絕於耳，流言滿天飛之際，美斯突然接受訪問表明心跡，因天價的違約金而「含淚」留隊，履行最後一年的合約，「因為會長（巴圖美奧）告知我，唯一離開的方法就是支付7億歐元賣斷條款，實在不可能，所以我留隊。」以美斯與巴塞的多年感情，當然不希望與「心愛的球會對簿公堂」。

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美斯指家人含淚說不想離開巴塞隆拿。（資料圖片／Getty Images）

2020年10月：巴圖美奧下台

巴塞亂局的始作俑者會長巴圖美奧，苦苦堅持多時，最終也決定請辭，在投票前下台，保住最後的面子。

走還走，這名前會長繼續「呃嬲」：「在歐聯大敗後辭職是很容易的，但我們決定留下，處理球會面臨的危機。否則，誰人負責聘請新教練？誰人去處理轉會？誰人來挽留美斯？誰人去削減開支？誰人去削減球員薪酬？」

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當日三個人一條心，如今圖中三人已齊齊落鑊（資料圖片／Getty Images）

2021年3月：拿樸達再任會長 美斯留隊現轉機

美斯的離隊風波隨球季如常稍為降溫，美斯繼續為巴塞上陣，賣命依然，接二連三憑一己之力拯救球隊，巴塞隆拿戰至季尾依然保住爭標機會。

另一方面，與美斯關係友好的拿樸達（Joan Laporta）再度競逐巴塞會長一職，他的首條政綱簡單而有力：留住美斯。及後順利當選，美斯亦有親身祝賀拿樸達，似乎美斯離隊的機會進一步降低。

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今年3月拿樸達再度當選巴塞會長，美斯第一時間送上祝福，足見二人交情。（Getty Images）

2021年6月：巴塞免簽掃貨組強陣

留住美斯，先要保持爭標實力。巴塞在轉會市場化身「精明眼」，不花一文下簽入迪比﹑艾歷加西亞及阿古路。

猶記得當日逼走蘇亞雷斯，成為美斯「爆Seed」的導火線。拿樸達見前車可鑑，決定留住美斯的心，特意簽入阿古路，使二人有望首度在球會並肩作戰。

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對比早前的歐聯決賽，阿古路的笑容十分燦爛。（Getty Images）

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2021年7月：續約留巴塞好事近

踏入7月，即使美斯與巴塞的合約已屆滿，變成自由身球員，但從種種跡象顯示，美斯留隊機會更高。外國傳媒傳出雙方已達成協議，即將簽下一紙5年合約，看來已剩下官宣一步。

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以為美斯可以留在巴塞隆拿，豈料卻留下一個無言的結局，巴塞方面發聲明，簡單一句的「美斯不會留在巴塞隆拿」，長達逾20載的賓主關係正式劃上句號。告別，原來就是如此突然。

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美斯在巴塞的生涯，豈料留下一個無言的結局。（Getty Images）

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