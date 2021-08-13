東京奧運｜英國接力隊銀牌隨時被褫奪　意大利飛人亦捲入禁藥風波

東京奧運男子4x100米接力，以0.01秒之差飲恨奪銀的英國隊，其中一名成員CJ烏查的藥檢「肥佬」，英國隊在奧運的成績有可能被取消資格，換言之，「梗頸四」的中國隊有望遞補奪銅。



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由烏查（Chijindu Ujah）﹑曉士（Zharnel Hughes）﹑基迪（Richard KILTY）及米曹比歷克（Nethaneel MITCHELL-BLAKE）組成的英國接力隊，在東京奧運出戰男子4x100米賽事，最終以0.01秒不敵意大利，奪得一面銀牌，中國隊則以第4名完賽。

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英國男子接力隊以0.01秒不敵意大利，屈居亞軍。（Getty Images）

國際田聯的田徑誠信委員會（Athletics Integrity Unit，下稱AIU）周四（12日）公布4名選手在東京奧運的藥檢中「肥佬」，英國跑手烏查正是其中一人。AIU聲明中指出，烏查的樣本顯示體內有違禁的物質「S-23」及「Ostarine」。

烏查的藥檢「肥佬」，英國接力隊面臨被取消資格的風險。（Getty Images）

烏查現時暫時被禁賽，案件交由體育仲裁法庭的反禁藥部門跟進。這名27歲的跑手仍有上訴的空間，他可以要求分析另一個樣本。一旦另外樣本同樣呈陽性的話，根據國際田聯反禁藥條例，烏查被判定服用禁藥，英國隊的時間及成績將被取消資格，換言之銀牌亦被註銷，由原獲銅牌的加拿大補上，中國隊則有望奪得銅牌。

巴林的1500米選手Sadik Mikhou﹑格魯吉亞的鉛球運動員Benik Abramyan及肯亞的短跑選手Mark Otieno Odhiambo同樣在藥檢中不合格。

中國接力隊有望遞補取得4x100米的銅牌。（Getty Images）

新任飛人同惹禁藥疑雲

意大利雙金得主﹑新飛人積及斯（Marcell Jacobs）同樣捲入禁藥風波，根據英國《泰晤士報》消息，這名意大利短跑好手早前與營養師分道揚鑣，這名營養師被發現提供同化類固醇（Anabolic Steroid），惹來服食禁藥的疑雲。

積及斯的經理人早前回應事件，強調他已在今年接受20次藥檢，其中5次在東京奧運期間完成，全數過關。AIU方面同樣指，積及斯多次測試的結果為陰性。

積及斯被多方質疑曾服食禁藥，但藥檢結果還他一個清白。（Getty Images）

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