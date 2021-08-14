【法甲】美斯料本月底首披PSG戰衣　普捷天奴：待狀態十足才出場

阿根廷球王美斯無奈離開西甲班霸巴塞隆拿，瞬即轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），已經展開第一課操練。

跟尼馬重逢、跟麥巴比合璧，還有各種不同的夢幻組合，今晚統統不會出現。美斯初到貴境，尚在適應，預料最快到本月底才有望上陣。而另一個本如天方夜譚的夢幻組合，更要等到下月中。



美斯在本周二（10日）亮相巴黎王子球場，拿起PSG球衣，展開職業生涯新一章。這位今夏為阿根廷奪得美洲國家盃的球王，昨天已展開加盟PSG後首課操練，與好友尼馬拍住上，又跟多名阿根廷「同鄉」迪馬利亞及里安度柏利迪斯（Leandro PAREDES），以及未來拍檔麥巴比等，言談甚歡。

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麥巴比（左二）與美斯（中）一起操練。（路透社）

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期待美斯的人，不止一眾PSG巨星，還有世界球迷。美斯才剛剛開操，尚未可以上陣，今晚法甲對斯特拉斯堡一戰，無緣看見美斯、麥巴比及尼馬合作。主帥普捷天奴形要「一步步，慢慢來」，讓美斯跟隊友互相熟識，感覺有充足狀態才會上陣，「最重要他覺得可以，以最佳狀態迎戰。大家都知道，他是世上最佳球員」。法國報章《巴黎人報》（Le Parisien）報道，美斯最快要待本月底作客蘭斯，才有機會上陣。

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PSG在季前密密掃貨，組成一支「新銀河艦隊」。皇家馬德里前隊長沙治奧拉莫斯免費加盟之後，美斯亦獲收歸旗下。兩人多年來在西甲打吡「鬥餐死」，生涯晚年成為隊友。不過，拉莫斯年屆35歲，近季養傷時間漸增。《巴黎人報》指他現時小腿受傷，最快要到9月中才可復出。

多年來鬥生鬥死，二人相遇在大巴黎健身室。（Twitter）

人工嚇死人的PSG陣容。（01美術製圖）

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