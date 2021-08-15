英超｜利物浦大勝諾域治　沙拿破紀錄　哥帥暗批紅軍班主吸血鬼

英超第一輪賽事，利物浦作客諾域治以3：0大勝一場，雲迪積克（Virgil Van Dijk）續長約兼復出、主將穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）更打破一項英超紀錄，可說喜事連連。

然而紅軍沉浸在勝利喜悅同時，卻掀起一場風雨。



諾域治降落英冠一季後，今季重返英超首戰即在主場面對利物浦，雖然一度頑抗對手，仍遭陣容回歸完整的紅軍大勝一場。

利物浦上季因正選中堅先後重傷，聯賽戰績大受打擊，今仗迎來休戰近一季的雲迪積克正選上陣，祖爾麥迪比（Joel Matip）同樣久休復出，防線顯然回穩，除頂替傷兵安德魯羅拔臣的左閘森美卡斯時有甩漏，仍頂得住諾域治的反擊。

雲迪積克（左）復出，最開心的或許是不需再充當「替工」的占士米拿（右）。（Getty Images）

前線上，沙拿成為今仗主角，他上半場26分鐘先助攻予迪亞高祖達打開紀錄，換邊後至65分鐘又橫傳予後備入替的羅拔圖法明奴擴大比數；74分鐘他終自己把握機會射入，以1入球2助攻鎖定3：0勝局之餘，也成為英超史上首名連續5季在聯賽揭幕戰入波的球員，無愧「埃及之王」美譽。

利物浦鋒線合演大勝：

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獻入球助攻領大勝兼創紀錄 沙拿經理人即發功

不過在沙拿創歷史、晏菲路球場一片喜氣同時，場外也掀起一場風暴——沙拿的經理人艾沙（Ramy Abbas Issa）在twitter道：「我希望他們在看着（I hope they’re watching.）」，外界普遍將之解讀為對利物浦還未與沙拿續約的不滿，畢竟沙拿的合約尚有兩年便屆滿，雖然不算極度急切，但還看曾長期養傷的雲迪積克、艾利臣比加、阿歷山大阿諾特和法賓奴等主力先後全都獲續長約兼加薪，艾沙自然希望紅軍盡快以條件更好的合約回報沙拿表現。

當然，艾沙一向深諳社交網絡威力，他去年亦曾有類似舉動，今年3月，他在利物浦主場五連敗後在twitter留下一個句號，同樣引發外界熱議沙拿是否將要離隊；今次留下一句四字句子，用意已十分明顯。

沙拿的經理人艾沙在twitter一句話引發熱議。（twitter）

哥迪奧拿反擊高普「無限資金」論 暗批紅軍班主

除了沙拿經理人外，曼城主帥哥迪奧拿也是找上利物浦麻煩的一位。紅軍領隊高普早前曾明示除了新中堅伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）外，今個轉會窗不會再作收購，並直言「搞不懂曼城，他們的轉會沒有上限」。哥迪奧拿昨日（14日）在賽前記招隔空反擊，暗指利物浦班主或只想從球會獲利：「有些班主想獲利，所以不作投資；但我們的班主並不着眼於利益，所以我們能盡力去投資……若有人對此不高興，就告上法庭吧。」

哥帥其後直接提及利物浦，指紅軍此前連續贏得歐聯和英超，也是因為鉅額投資，「他們曾經為兩個很出色的球員花大錢，然後贏了歐聯和英超，這證明透過投資是可以奪冠的。他們不想再投資的話，也許是因為他們覺得不需要、也許是因為班主不想投資，我不在其位，所以不知道原因。」

曼城今季以傳聞1億英鎊收購基亞利殊，是疫情中少數仍能鉅額投資的球會。（Getty Images）

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