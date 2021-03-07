英超︱沙拿經理人離奇帖文再惹離隊傳言　高普厲言警告有離心球員

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-07 21:00

利物浦聯賽主場5連敗後，球隊再次出現不利傳聞。周中不敵車路士一仗，沙拿被換出後大發脾氣，賽後他經理人發出只有一個句號的Twitter帖文，再次令埃及之王的紅軍前途惹來無限遐想。 高普領隊再三強調與沙拿之間沒有問題，同時又向有離心的球員發出嚴厲警告。

現年28歲的沙拿，自2017年6月加盟利物浦以來，連續3季均是隊中神射手，今季尚未完結，他已攻入17個聯賽入球，第二位的文尼只得7球。沙拿今季多次用入球拯救球隊，如非有他在陣，聯賽排名可能更加不堪設想。

上場在晏菲路對車路士一仗，高普在62分鐘將沙拿換出，調入阿歷士張伯倫。當時利物浦正落後0：1，高普收起陣中首席射手的決定引起爭議，沙拿本人看來很生氣，行出球場後沒有跟往常一樣跟高普擁抱，步向後備席期間邊行邊搖頭，之後全程黑面。賽後他經理人發出只有一個句號的帖文，再次引發離隊傳言。

沙拿在利物浦對車路士被調出一刻，跟高普沒有交流。（Getty Images）

【憤怒的沙拿】（按圖放大）

經理人發出離奇帖文

沙拿正選上陣的賽事，很少會在80分鐘前被換出。對車路士一戰62分鐘被調出，是他自2017年9月以來，最早被換走的一次。利物浦名宿加歷查對這個調動大惑不解，另一前紅軍球員賓納直斥高普此決定愚蠢，「沙拿可以80分鐘也很靜，然後當他們需要的時候使出一點魔法，在這種比賽，你一定要留沙拿在球場。將他換出是愚蠢的，如果他在陣，誰知會發生什麼事？」

去年12月沙拿接受《阿斯報》訪問時，對皇馬和巴塞兩大西甲班霸如向他招手的假設性問題不置可否，又指歐聯對米迪蘭特一仗無得做隊長感到不開心，內容一出街立即引發離隊傳言。今次他被換出時不滿溢於言表，身為經理人的艾沙（Ramy Abbas Issa）不單沒有為事件降溫，還火上加油地發出一個只有句號的帖文，似在暗示沙拿在利物浦的生涯快要劃上句號。

英超︱沙拿訪問不排除加盟皇馬巴塞 不滿高普一個決定一秒變心?

經理人艾沙的句號帖文，引來無限猜測。（Twitter）

【沙拿利物浦進攻數據】

高普為何要調走沙拿？

沙拿在陣中的作用，高普豈會不知？紅軍領隊解釋，調走沙拿是因為「他看來累了，我不想冒險。Mo通常到比賽後段依然搶眼，但我覺得他今場不是。」今周利物浦一周雙賽，周四深夜對完車路士，周日晚上又要對富咸，他說，「或者今場沙拿少踢30分鐘，可以令他周日再次上陣呢？」並指出，「當球員（對被換出）感到失望的時候，我會很高興，那不是問題。」

身在現場的體育記者Matt Critchley觀察到，沙拿被調出前5分鐘，高普曾高聲呼喝在前場的沙拿回防。Critchley形容，沙拿聽到之後「有點不情不願地慢跑，高普幾乎立即轉向連德斯（利物浦助理領隊），他們在討論換走他。」

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利物浦主場5連敗，陷入信心危機。（Getty Images）

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「無歐聯就想走，我也不想要他」

利物浦上季英超輕鬆封王，今季卻陷入高普加盟以來最大低潮，不止衛冕無望，如今連爭入前四亦有難度。高普認為，球員不會因為球隊未能出戰歐聯而要求離隊，「幾年前我們已經說過，如果一個球員因為我們下季無歐聯踢而不想加盟，我不會想要他。現在如果一個球員因為我們無歐聯踢便想離開，那我也不會想要他。」

他強調，那並非針對任何人，揚言他的作風「一直以來都是如此」，一字一句卻似是警告有離心的球員，「最好專心踢波，否則便會將你掃地出門」。高普又指出，「我一直需要找出最合適的陣容來應付面前的挑戰，然後努力爭取勝利，沒什麼好擔心。」

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