英超｜阿仙奴殘陣首戰失利　升班馬賓福特苦等74年體驗夢幻之夜

歐洲3個主要聯賽，凌晨揭開戰幔。英超阿仙奴連續第二年在揭幕戰與升班馬上演倫敦打吡，今次敗興而歸。

去季藉附加賽升班的賓福特，主場示範穩守突擊的關鍵，憑出色把握力，以2:0旗開得勝。球隊74年來首次亮相頂級聯賽，打響頭炮。



英超進入與病毒並存的新時代，今季重新讓球迷進場觀戰，近1.65萬名球迷見證賓福特首次亮相英超。他們的正選陣容大致為去季英冠升班主力，阿仙奴則大有變動。

英超｜賓福特射手再戰大舞台 擺脫自我質疑 紋身盛載一個信念

英超重新「開門」作賽，賓福特社區球場近乎爆滿，迎接夢寐以求的英超首仗。（Getty Images）

「兵工廠」由於隊長奧巴美揚及拿卡錫迪同告不適，小將科拉連巴洛根（Folarin Balogun）首次出戰英超，兩名新將包括中堅賓韋特（Ben WHITE）及從安德列治簽入的比利時中場森比盧干加（Albert SAMBI LOKONGA），亦正選上陣。從數據看，阿仙奴佔盡優勢，不僅控球比率65%，射門更達22次，但受制於賓福特嚴防，把握力低落，僅得4次中目標。賓福特謀定而後動，早早領先亦有利發揮。

沙治卡洛斯（右二）近柱起腳，先開記錄。（Getty Images）

賓福特在上半場12分鐘已有麥比奧莫（Bryan MBEUMO）右路窄位起腳中柱，戰至22分鐘取得球隊史上首個英超入球。阿仙奴後防解圍不遠，被賓福特再次搶到控球權，沙治卡洛斯（Sergi CANOS）左路面對哥林張伯斯（Calum CHAMBERS），扣大位起右腳射過張伯斯「細龍門」。門將賓特尼奴（Bernd LENO）封位失誤，在近柱被射破十指關。

布卡約沙卡在歐國盃決賽後遭受網絡欺凌，今仗59分鐘出場時獲球迷鼓掌歡迎。（Getty Images）

搶攻得到甜頭，賓福特開始專注防守，讓阿仙奴乘勢大反撲，但「兵工廠」攻勢雖多，威脅頗低。上半場餘下時間狂攻無果，下半場戰至中段只有今季披起10號球衣的伊美路維（Emile Smith ROWE）中路起腳較具威脅，被大衛拉耶（David RAYA）擋出，格列沙加（Granit XHAKA）及後無人看管撞射又高出。

手榴彈炸散兵工廠，洛加特為賓福特再下一城。（Getty Images）

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賓福特守住領先優勢至73分鐘，靠手榴彈戰術再下一城。後備入替僅兩分鐘的碧治蘇連遜（Mads Bech SORENSEN）擲入禁區，尼奴被賓福特球員力壓之下未能出迎，球彈到後柱被基斯甸洛加特（Christian NORGAARD）近門撞入。阿仙奴餘下時間反撲，尼高拉斯比比（Nicolas PEPE）在完場前一刻中路撞射被拉耶救出，返魂乏術。賓福特主帥法蘭（Thomas Frank）形容「球場爆滿 ，球隊出色，無與倫比。入場觀眾都銘記今夜。」

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至於阿仙奴落筆打三更，去季開鑼戰輕取當時升班馬富咸，今仗未能重溫舊夢。主帥阿迪達坦言不滿意，認為兩個失球都可以避免。

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